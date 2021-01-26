1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bu belediyede sigarayı bırakan personele teşvik primi verilecek

Sakarya'nın Ferizli Belediyesi ile HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş Sendikası Sakarya Şubesi arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine, sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla sigarayı bırakan belediye personeline 1000 liralık teşvik primi verilmesi yönünde ek madde eklendi
 26 Ocak 2021 13:22
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Sakarya'nın Ferizli Belediyesinde, sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla sigarayı bırakan personele 1000 lira teşvik primi verilecek.

Ferizli Belediyesi ile HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İŞ Sendikası Sakarya Şubesi arasında 1 hafta önce imzalanan ve 1 Ocak'tan itibaren 2 yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesiyle çalışanların ücretlerine yüzde 35-45 arasında zam ile sosyal haklarda iyileştirme yapıldı.

Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediyenin imkanları ve çalışanların talepleri doğrultusunda toplu iş sözleşmesini imzaladıklarını söyledi.

Sözleşmeye sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla sigaraya bırakan belediye personeline 1000 lira teşvik primi verilmesi yönünde ek madde de eklendiğini aktaran Gündoğdu, şunları kaydetti:

"İş sözleşmesinde görüşmelerimiz devam ediyordu. Son görüşmelerde mola esnasında, 'bir sigara' teklif edildi. Biz de bu teklifi yapan, sigara içen arkadaşlarımıza 'Allah kurtarsın.' dedik. Daha sonra da sigara bırakmaya teşvik etmek amacıyla sendikal çalışmamıza madde eklemeye karar verdik sendikacı arkadaşlarımızla. Aniden gelişen bir durum oldu. Böylece bu durum sözleşmenin içerisinde yer aldı. Sigarayı bırakan belediye personelimize 1000 lira teşvik primi vereceğiz."

Gündoğdu, birkaç kişinin bile olsa sigarayı bırakmasına vesile olmak istediklerini vurgulayarak "Arkadaşlarımızdan olumlu dönüşler aldık, bırakmayı düşünen birkaç arkadaşımız oldu. Bırakırlar inşallah. Yeter ki sağlıklı yaşama katkıda bulunalım. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'ne kadar da arkadaşlarımıza sigarayı bıraktırmış oluruz inşallah. Sigarayı bıraktığını beyan eden arkadaşımıza anında 1000 lira ödeme yapacağız. Bıraktıktan sonra tekrar sigaraya başlarlarsa ceza olarak iki katı geri alacağız. Arkadaşlarımıza uyarımızı yapmış bulunuyoruz. Konunun takibi ise güven esaslı olacak." ifadelerini kullandı.

Hizmet- İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Mesut Gökdemir de sözleşme sürecinde ek maddeyle ilgili durumun ani bir şekilde ortaya çıktığını belirtti.

"Sağlıklı yaşamı destekleme primi" başlığı adı altında prim verileceğini hatırlatan Gökdemir, "Bu 1000 lirayla kalmıyor; sigarayı bırakan arkadaşımızın aylık ortalama 500-600 liralık sigara parası da cebinde kalıyor. Bu para belki bir mutfak masrafı olarak geri dönecek." diye konuştu.

- Personel duyarlılığı memnuniyetle karşıladı

Ferizli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde görevli greyder operatörü Hasan Say, Belediye Başkanı Gündoğdu'nun sigarayı bıraktırmak adına gösterdiği duyarlılıktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Teşvikin kendilerini mutlu ettiğini belirten Say, "Sağlık açısından sigarayı bırakmaya çalışacağız, elimizden geleni yapacağız. Başkanımız bu konuda çok duyarlı. Sağlık ve maddi açıdan sigarayı bırakmamız önem arz ediyor. Cumhurbaşkanımız da bu konuya çok önem veriyor. Başkanımız da böyle bir çalışmaya adım attı, destekliyoruz." dedi.

Belediyede şoförlük yapan Muhammet Yadigar da yeni imzalanan sözleşmeye sigara bırakma teşvik primiyle ilgili eklenen maddenin önemli olduğuna işaret ederek, önce sağlık sonra maddi açıdan sigarayı bırakmak istediklerini kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Meteoroloji'den o bölge için 'turuncu' uyarı: Kar yağışı bekleniyor
26 Ocak 2021 13:19		 İstanbul'da kısıtlamanın başlamasına rağmen trafik yoğunluğu
25 Ocak 2021 22:30
Tarihi camideki 259 yıllık güneş saatine badana yapıldı
25 Ocak 2021 19:48		 Buzullar 30 yıl öncesine göre yüzde 57 daha hızlı eriyor
25 Ocak 2021 19:40
Sitelere motorlu araçla giremeyen kuryelere şimdide asansör engeli
25 Ocak 2021 17:17		 Meteorolojiden bu ile 'çok kuvvetli' yağış uyarısı
25 Ocak 2021 16:45
İstanbul'da öğle saatlerinde şaşırtan trafik yoğunluğu
25 Ocak 2021 14:47		 Karadeniz'in tuzlu suyunun sızdığı delta, tehdit altında
24 Ocak 2021 21:05
Malatya'da 3.2 büyüklüğünde deprem
24 Ocak 2021 15:32		 Meteorolojiden o il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı
24 Ocak 2021 14:33
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:14 - Meteorolojiden bir uyarı da denizler için geldi14:10 - Bakanlıktan üniversitelere 'sertifikalı eğitimler' hakkında önemli uyarı!14:07 - Kemal Sunal'ın 'Doktor Civanım' filmi gerçek oldu14:04 - DSÖ'den, Sağlık Bakanlığı'na 5 milyon 300 bin avroluk destek14:00 - Kapatılan Samanyolu TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Çalık'a 'FETÖ üyeliği'nden hapis13:55 - Mahmut Övür yazdı: HDP Esenyurt operasyonu CHP'nin işi mi?
13:49 - WhatsApp grubu sahte altın çetesini çökertti13:47 - Valilikten Uludağ açıklaması... Otelin faaliyetleri durduruldu13:43 - Ülkelerin aşılanma oranları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?13:35 - Bakanlık, e-ticarette de ürün güvenliğini denetleyecek13:34 - Yargıtay'dan Belediye Başkanı'nın makam aracı haczedilebilir kararı13:33 - MİT tırlarının durdurulduğu alana 'sinyal kesici' cihazlar getirilmiş
13:33 - Antalyaspor'a transfer yasağı13:29 - Bakan Dönmez: Rüzgardan elektrik üretimimiz rekor tazeledi13:23 - İstanbul'un 2 ilçesinde ikamet iznine sınırlama13:22 - Bu belediyede sigarayı bırakan personele teşvik primi verilecek13:19 - Meteoroloji'den o bölge için 'turuncu' uyarı: Kar yağışı bekleniyor
13:17 - 80 yaş ve üstündekiler aşı için Alo 182'den randevu alabiliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Yoğun kar yağışı geliyor: Meteoroloji saat vererek uyardı!
Türkiye'den Volkswagen'e makam aracı misillemesi
13 bin sağlık personelinin iller arası nakil sonuçları belli oldu
İlk hedef, öğretmen ve polislerin de aralarında olduğu 12 milyon aşılama
Gıdada fahiş fiyata yeni tedbirler geliyor
Belediye Başkanı, kardeşine 3 müdürlük verdi!
Son ankete göre, Erdoğan'a en yakın rakip
43 Mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi
Mart'ın sonunda nefes alacağız
Ölen er için cinayet iddiası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
24 ocak 2020 sivrice depremi 1
sebepsiz yere ağlamak 4
dübel 2
koronanın bize öğrettikleri 2
sebepsiz yere gülmek 4
sabina toziya 1
gayda 2
Aladağ kılıçotu 2
chelsea 1
intikam soğuk yenen bir yemektir 1
SON İLANLAR
İznik Ova Köyleri Sulama Birliği geçici işçi alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van İpekyolu Belediyesi 2 İşçi Alacak
Niğde Altunhisar Belediyesi 5 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Halkapınar Belediyesi 16 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam