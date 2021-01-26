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İstanbul'un 2 ilçesinde ikamet iznine sınırlama

İstanbul'un Esenyurt ve Fatih ilçelerinde yabancıların 'ikamet izin başvuruları' sınırlandırıldı. 15 Ocak'tan itibaren yapılan ilk başvuruların kabul edilmeyeceği sınırlamadan öğrenciler muaf tutulacak.
 26 Ocak 2021 13:23
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İstanbul'un 2 ilçesinde ikamet iznine sınırlama

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, İstanbul'un Esenyurt ve Fatih ilçelerinde yabancıların yatırım amaçlı kısa dönem ikamet izin talepleri ile üniversitelerde kayıtlı öğrencilerin 'öğrenci ikamet izni' talepleri hariç, ikamet izni amacıyla yapılan ilk başvuruların 15 Ocak'tan itibaren kabul edilmeyeceğini duyurdu.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fatih ve Esenyurt ilçelerinde yabancılar tarafından ikamet izni amacıyla yapılacak başvurulara 'sınırlama' getirildiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fatih ilçesi için 6458 sayılı Kanunun 31'inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi (yatırım amaçlı) kapsamındaki kısa dönem ikamet izni talepleri ile Fatih ilçesindeki üniversitelerde kayıtlı öğrencilerin öğrenci ikamet izni talepleri hariç olmak üzere, Esenyurt ilçesi için 6458 sayılı Kanunun 31'inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi (yatırım amaçlı) ve taşınmazın Esenyurt ilçesinde olması koşuluyla aynı maddenin (b) bendi (taşınmaz amaçlı) kapsamındaki kısa dönem ikamet izni talepleri ile Esenyurt ilçesindeki üniversitelerde kayıtlı öğrencilerin öğrenci ikamet izni talepleri hariç olmak üzere Esenyurt ve Fatih ilçelerinde 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren yapılan ilk başvurular kabul edilmeyecektir."
Memurlar.Net
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