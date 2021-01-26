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Ülkelerin aşılanma oranları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Ülkelerin nüfusuna göre Koronavirüs aşılanma oranları belli olurken, en yüksek yüzdenin 25,3 İsrail'de olduğu görüldü. Türkiye'de ise bu oran yüzde 0,7 olarak kaydedildi.
 26 Ocak 2021 13:43
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Ülkelerin aşılanma oranları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Ülkelerin nüfusuna göre Koronavirüs aşılanma oranları belli olurken, en yüksek yüzdenin 25,3 İsrail'de olduğu görüldü. Türkiye'de ise bu oran yüzde 0,7 olarak kaydedildi.

Medya takip kurumu Ajans Press'in, The Spectator Index verilerinden elde ettiği bilgilere göre, ülkelerin nüfusuna göre Koronavirüs aşılanma oranları belli oldu. Böylelikle nüfusa göre en yüksek yüzdenin 25,3 İsrail'de olduğu görülürken, ikinci sıraya yüzde 16,8 ile Birleşik Arap Emirlikleri, üçüncü sıraya yüzde 6,4 ile Bahreyn, dördüncü sıraya yüzde 5,4 ile İngiltere, beşinci sıraya da yüzde 3,7 ABD'nin yerleştiği kaydedildi. Veriler gün gün değişkenlik gösterirken Türkiye'de ise nüfusa oranla aşılanma yüzde 0,7 olarak kayıtlara geçti.

51 milyonun üzerinde haber medyada yer aldı

Ajans Press, Covid-19 aşısıyla alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl aşıyla alakalı basına 16 bin 231 haber yansıdığı tespit edildi. Covid-19 aşısının ülkemize gelmesi büyük yankı uyandırırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın canlı yayında aşı olması ve aşı takviminde yaşanan gecikmeler medyanın en çok konuştuğu haber başlıkları arasında yer aldı. 10 Mart'tan bugüne kadar koronavirüs ile alakalı ise 51 milyonun üzerinde haber yansıması tespit edildi.
İhlas Haber Ajansı
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