Valilikten Uludağ açıklaması... Otelin faaliyetleri durduruldu
|26 Ocak 2021 13:47
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Bursa Valiliği, Hafta sonu Uludağ'da bir oteldeki eğlence görüntülerine ilişkin açıklama yaptı. Valilik, otelin ruhsatının olmadığını, 2 katının da kaçak olduğunu duyurdu.
İlgili otelin faaliyetleri durduruldu ve 76 bin TL de para cezası kesildi.
İşte Bursa Valiliği'nin yaptığı açıklama
Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada (2) gündür Uludağ Oteller Bölgesinde bazı otellerde pandemi kurallarına uyulmadığına ilişkin yayınlanan görüntülere ilişkin aşağıdaki açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur. Yapılan inceleme neticesinde bu görüntülerin K. isimli otele ait olduğu,
1. İlgili otelin çalışma ruhsatının bulunmadığı, Osmangazi Belediye Başkanlığı tarafından çalışma ruhsatı bulunmaması nedeniyle kapatma işlemi kararı alındığı ancak ilgili şirketin idare mahkemesine başvurarak yürütmeyi durdurma kararı aldığı, kapatma işlemi ile ilgili yargı sürecinin beklenildiği,
2. Mevcut otel inşaatının son (2) katının kaçak olarak inşa edildiği,
3. Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünün bilgisi ve izni haricinde bir alt taşeron şirkete usulsüz bir şekilde kiralama işlemini yapıldığı, bu nedenle Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünce izninin iptal edildiği,
4. 15.01.2021 tarihinde yine aynı otelde yüksek ses müzik yayını yapıldığı ve pandemi kurallarına uyulmadığı tespit edildiğinden işletmeye ve (10) kişiye 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. md. gereğince (76.380 TL.) idari para cezası uygulandığı,
5. 25.01.2021 tarihinde sosyal medya çıkan görüntüler ile ilgili yapılan çalışma sonucunda çıkan görüntülerin bu otele ait olduğu yüksek sesle müzik yayını yapıldığı ve pandemi kurallarına uyulmadığı, yapılan teknik incelemede tespit yapılmasın diye delil karartma (kamera görüntülerinin silinmesi) girişiminin bulunduğu tespit edilmiştir.
Bunun üzerine 26.01.2021 tarih ve (03) sayılı Osmangazi Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile adı geçen otelin (10) gün faaliyetinin durdurulmasına karar verilmiştir.
Ayrıca ilgili şirket ve tespit edilen kişiler hakkında idari para cezası uygulanmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Uludağdaki hoteller hafta sonu dopdolu!MemurlarNet (@memurlarnet) January 25, 2021
Koronavirüs, Uludağdaki otellere uğramıyor mu?
Adli kolluk neden buraları denetlemiyor? @suleymansoylu pic.twitter.com/nyrb0JPMe2
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