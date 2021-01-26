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Mahmut Övür yazdı: HDP Esenyurt operasyonu CHP'nin işi mi?

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, HDP Esenyurt binasına yapılan baskın ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Övür, CHP'nin HDP'ye bilerek bir siyasi operasyon yapma ihtimaline dikkat çekti.
 26 Ocak 2021 13:55
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Mahmut Övür yazdı: HDP Esenyurt operasyonu CHP'nin işi mi?

CHP'li Esenyurt Belediyesi tarafından HDP ilçe binasında yapılan dezenfekte çalışmaları sırasında çekilen fotoğraflarda Abdullah Öcalan'a ait posterler ifşa olmuş, terörle mücadele ekipleri önceki gün gece yarısı binaya operasyon düzenlemişti. HDP'nin adeta PKK irtibat bürosu gibi kullandığı anlaşılan binada yaklaşık 6 saat süren detaylı arama yapılmış, torbalarca evrağa el koyulmuştu.

Konuyla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme alan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, CHP'nin HDP'ye bilerek bir siyasi operasyon yaptığı ihtimalinden söz ediyor.

HDP İstanbul İl Başkanı'nın yaptığı açıklamaların, Mahmut Övür'ün dillendirdiği komplo iddiasını güçlendirdiği de kulislerde konuşulan konular arasında.

Övür'ün yazısından ilgili bölüm:

"Aslında HDP il ve ilçe binalarının birer PKK bürosu gibi çalıştığı biliniyordu ama bu kadar pervasız olacakları bilinmiyordu. Bu gerçeğin kamuoyuna yansıması da ilginç oldu. HDP binası, artık gizliliği saklanamayacak olan ittifak ortağı CHP'li Esenyurt Belediye ekiplerince zaman zaman dezenfekte ediliyordu. Dezenfekte yapıldıktan sonra ilk kez ve bizzat Esenyurt Belediyesi sitesinde işçilerin çalışmaları, HDP ilçe binası görüntüleriyle birlikte yayınlandı.

HDP'nin İstanbul Esenyurt'taki ilçe başkanlığındaki görüntüler herkesi şoke etti. Bina bir siyasi parti merkezi değil de adeta terör örgütü PKK irtibat bürosu.

En tepede Öcalan fotoğrafı... Onun biraz altında öldürülen PKK'lıların fotoğrafı. Duvarlarda insanı dehşete düşüren şu sloganlar var: "PKK benim hayat sigortamdır, PKK yaşam damarına giden taze kandır."
Aslında HDP il ve ilçe binalarının birer PKK bürosu gibi çalıştığı biliniyordu ama bu kadar pervasız olacakları bilinmiyordu. Bu gerçeğin kamuoyuna yansıması da ilginç oldu.

CHP'li belediye ilk kez yayınladı

HDP binası, artık gizliliği saklanamayacak olan ittifak ortağı CHP'li Esenyurt Belediye ekiplerince zaman zaman dezenfekte ediliyordu. Dezenfekte yapıldıktan sonra ilk kez ve bizzat Esenyurt Belediyesi sitesinde işçilerin çalışmaları, HDP ilçe binası görüntüleriyle birlikte yayınlandı."

HDP İstanbul İl Başkanı da benzer şekilde bir komploya işaret ederek, Esenyurt Belediyesi'ne açıklama yapma çağrısında bulundu.

Övür'ün yazısının tamamı için tıklayın...
Memurlar.Net
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