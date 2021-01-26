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Kapatılan Samanyolu TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Çalık'a 'FETÖ üyeliği'nden hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yayın organı olduğu gerekçesiyle kapatılan Samanyolu TV'de Genel Yayın Yönetmenliği yapan ve aynı zamanda örgütün Deniz Kuvvetleri Komutanlığının İstanbul yapılanmasında "mahrem imam" olduğu belirtilen tutuklu sanık Osman Çalık'a, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
 26 Ocak 2021 14:00
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Kapatılan Samanyolu TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Çalık'a 'FETÖ üyeliği'nden hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yayın organı olduğu gerekçesiyle kapatılan Samanyolu TV'de Genel Yayın Yönetmenliği yapan ve aynı zamanda örgütün Deniz Kuvvetleri Komutanlığının İstanbul yapılanmasında "mahrem imam" olduğu belirtilen tutuklu sanık Osman Çalık'a, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Osman Çalık, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Savunma yapan Çalık, çocuğunun kalp hastası olduğunu ve eşinin çalışmadığını anlatarak, ailesine bakması ve mağduriyetinin giderilmesi için tahliye talebinde bulundu.

Son sözü de sorulan Çalık, "Tahliyemi istiyorum." dedi.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Çalık'ın, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Osman Çalık'ın, 5 Temmuz 2019'da sahte sürücü belgesiyle yakalandığı, örgütün haberleşme programı ByLock kullandığı, bu hesap üzerinden "benim coco numaram..." şeklinde mesaj yazdığı ve yine "Hocam size ulaşmaya çalışıyoruz. Kakao kapalı. Zehra Meral için yarın görüştürmeye gelebilir miyiz" şeklinde mesaj yazdığı anlatılmıştı.

Sanık Çalık'ın FETÖ'nün sıklıkla kullandığı gizli haberleşme programlarından "Coco" ve "Kakao" isimli programları kullandığına değinilen iddianamede, Çalık'ın FETÖ içinde "Vehbi" kod adını kullandığı ve örgütün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstanbul yapılanmasından sorumlu olduğu, bu yapılanma içerisinde "öğretmen", "müdür yardımcısı" sıfatıyla "mahrem imam" pozisyonunda faaliyetlerde bulunduğu kaydedilmişti.

İddianamede, Çalık'ın Deniz Kuvvetleri Yapılanması bünyesinde yer alan askerlere ilişkin bilgileri arşivleyerek örgüt bünyesinde askeri mahrem yapı bünyesinde "Bilgi Belge Mesulü" olarak faaliyet gösterdiği de aktarılmıştı.

Sanık Çalık'ın, FETÖ'nün yayın organı olan Samanyolu TV'de Genel Yayın Yönetmeni olarak çalıştığı ve bu dönemde çok sayıda FETÖ mensubunun üye olduğu anlaşılan Pak Medya İş'e üye olduğu belirtilen iddianamede, örgütün tepe yöneticileriyle birden fazla görüşmesi olduğu bildirilen Osman Çalık'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 10 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapsi istenmişti.
Anadolu Ajansı
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