Kemal Sunal'ın 'Doktor Civanım' filmi gerçek oldu
|26 Ocak 2021 14:07
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Mersin'de 'şifa dağıttığını' öne süren bir çiftçinin evinin önünde kuyruk oluştu. 'Alternatif tıpla ilgilendiğini' söyleyen çiftçi, hazırladığı bitki bazlı kürleri anneannesinden öğrendiğini söyledi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde 'alternatif tıpla' ilgilendiğini iddia eden çiftçi Hasan Demir, 30 yıl önce anneannesinden bitkilerle kürler hazırlamayı öğrendi. Demir, birçok hastalığa şifa olduğunu iddia ettiği kürleri hazırlamak için Toros Dağları'nda 2 bin rakımın üstüne çıkarak ağaç tohumu ve bitkiler topluyor.
Bitki kürlerinin romatizma, KOAH, bel fıtığı, kas ve boğaz ağrıları, enfeksiyon gibi rahatsızlıklara iyi geldiğini savunan Demir'in evinin önünde kürlerden almak için birçok kişinin sıraya girdiği görüldü.
Sağlık Bakanlığı'ndan inceleme istedi
Yaşlı birçok kişinin gün içinde evinin önünde sıraya girerek kürlerinden aldığını kaydeden Demir, hazırladığı karışımın en yaygın hastalıklara iyi geldiğini savundu. Hazırladığı karışımların Sağlık Bakanlığı tarafından bilimsel açıdan incelenmesini isteyen Demir, "Eğer araştırmalar sonucu uygun bulunursa bitki kürlerimin tüm insanlığa fayda sağlamasını istiyorum. İnsanlar hastalıklarına çare bulmak için buraya geliyor" dedi. Demir'in gördüğü bu ilgi de, akıllara Kemal Sunal'ın oynadığı 'Doktor Civanım' filmini getirdi.
Geçen yıl beyin kanaması geçirdiğini ve durumunun kötü olduğu ifade eden Aliya Gül ise, "Ayağa kalkamazsın diyorlardı. Hasan Demir'in yaptığı bir şurubu aldım. Bir yıldır kullanıyorum. Ayağa kalktım ve kendimi iyi hissediyorum. Hasan Demir, kürlerin karşılığında para da almıyor" diye konuştu.
'Bilimsel inceleme şart'
Erdemli Çevreyolu Aile Sağlığı Hekimi Dr. Mustafa Ajlan Uçar, uzman olmayan kişiler tarafından üretilen bu tür bitkisel karışımların mutlaka bilimsel incelemeye tabi tutulması gerektiğini belirtti.
Dr. Uçar, bu kişilerin ellerindeki karışımı çevredeki insanlara dağıtmadan önce Sağlık Bakanlığı'na bildirmesinin şart olduğunu ifade etti. Modern tıp tekniklerinin kanıta dayalı olduğunu dile getiren Uçar, "Alternatif tıpta ise bu durum yok. Bir şey sağlığa iyi geliyor diyorsanız bilimsel kanıtınız olmalıdır. Diğer türlü herhangi bir karışım sağlığınızı tehdit eder" dedi.
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