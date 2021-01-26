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Koronadan yoğun bakımda yatarken aynı hastanede oğlu dünyaya geldi

Antalya'da Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonra özel bir hastanede 42 gün yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Cihan Albak, hastanede ölüm kalım mücadelesi verirken aynı hastanede oğlu dünyaya geldi. Oğlu Eymen'i ancak 40 gün sonra kucağına alabilen Albak'ın mutluluğuna Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortak oldu.
 26 Ocak 2021 14:22
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Antalya'da Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonra özel bir hastanede 42 gün yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Cihan Albak, hastanede ölüm kalım mücadelesi verirken aynı hastanede oğlu dünyaya geldi. Oğlu Eymen'i ancak 40 gün sonra kucağına alabilen Albak'ın mutluluğuna Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortak oldu.

Manavgat'ta turistik tesiste servis görevlisi olarak çalışan 36 yaşındaki Cihan Albak, 11 Aralık tarihinde rahatsızlanarak Özel Akdeniz Hastanesine getirildi. Burada yapılan kontrollerde Covid-19 testi pozitif çıkan Albak, hastalığının hızla ilerlemesi nedeniyle yoğun bakım ünitesinde ventülatöre bağlandı. Cihan Albak entübe iken, eşi Ülkü Albak 24 Aralık tarihinde aynı hastanede doğum yaptı. Bebeğe Eymen ismi verildi.

Cihan Albak, 35 günü ventilatöre bağlı olmak üzere 42 gün kaldığı yoğun bakım ünitesinden tedavisi tamamlanıp çıkarılarak normal odaya alındı. Albak, oğlu Eymen'i doğumundan tam 1 ay sonra ilk kez görme ve sevme şansını buldu.

Oğlu ve eşiyle hasret gideren ve hastaneden taburcu edileceği günü dört gözle bekleyen Cihan Albak, duygularını anlatırken zaman zaman boğazı düğümlendi zaman zaman da gözleri doldu. Sürekli kendisiyle ilgilenen Anestezi ve Yoğun Bakım Ünitesi Uzman doktorları Dr. Handan Türker, Dr. İbrahim Emer, Dr. Aslı Duru ve Dr. Mustafa Can Azgan başta olmak üzere sağlık çalışanları ve hastane personeline ne kadar teşekkür etse az olacağını belirten Albak, "11 Aralık'ta geçirdiğim Covid- 19 hastalığı yüzünden hastaneye yattım. 4 -5 gün sonra yoğun bakıma alındım. Bu arada çocuğum oldu. Yoğun bakımda olduğum için bebeğimi göremedim. Yaklaşık 45 gün tedavi gördüm. Sağ olsun doktorlarımız sağlık çalışanlarımız sayesinde bugün bu süreci başarı ile atlattık. Yoğun bakımdan çıktık geldik çok şükür. Yaklaşık 40 gün sonra çocuğumu gördüm. Yani çok mutluyum" dedi.

"Allah eşimi oğluma bağışladı"

Cihan Albak'ın eşi Ülkü Albak ise bu süreçte çocuğunun doğduğuna sevinemediğini belirterek, "Aklım hep eşimdeydi. Doğum yaparken bile hep dua ettim. Çok şükür bebeğimiz doğduktan sonra hep iyi haberler aldım. Uğur getirdi bize zaten. Ben hiç ümidimi kesmedim çünkü hep güzel rüyalar gördüm. Ümidimizi kesmedik ama kötü haber aldığımız zaman elimiz ayağımız titredi tabii ki. Şu an çok mutluyuz. Tarifsiz bir duygu. Çok şükür binlerce kez şükür" diye konuştu.

Durumu kötüleşince entübe edildi

Anestezi ve Yoğun Bakım Ünitesi Uzman doktorlarından Dr. İbrahim Emer, Cihan Albak'ın 8 Aralık 2020 tarihinde göğüs hastalıkları uzmanının tanısıyla normal Covid servisine yatırıldığını söyledi. Emer, "Bir haftalık tedavi sonrası genel durumu kötüleştiğinden dolayı yoğun bakıma alınması isteniyor. Biz hastamızı 15 Aralık'ta yoğun bakım servisine aldık. Durumu kötüleşince entübe oldu. 20-25 Aralık'ta uyandırıldı. Uyandırılma sürecinde kendine geldiğinde bebeğini görme şansı oldu. Tedavileri tamamlandıktan sonra hastamız normal servise alındı" ifadelerini kullandı.

Doktorlar bile yaşananlara inanamadı

Anestezi ve Yoğun Bakım Ünitesi Uzman doktorlarından Dr. Mustafa Can Azgan ise Cihan Albak'ın 15 Aralık'ta genel durumunun kötüye gitmesi nedeniyle yoğun bakımda tedaviye alındığını belirterek, şunları kaydetti:

"Gelir gelmez kendisinde rızasını alarak bilgilendirerek solunum cihazına bağlı olarak takip ettik. Yaklaşık 35 güne yakın solunum cihazına bağlı takip ettikten sonra 42'inci gününde genel durumunun iyileşmesi, yoğun bakım desteğine ihtiyacı olmaması üzerine dün itibariyle servise devrettik. Covid süresince çok kaybettiğimiz hasta oldu çok tedavi ettiğimiz hastalarda oldu ama Cihan bey özel durumu hem bizde hem ekibimizde duygusal birikime sebep olan bir hastamızdı. Cihan'ın yoğun bakım ünitesine yatışından sonra 9'uncu gününde eşi hastanemizde bir bebek dünyaya getirdi. Gerçekten bu durum bizi hem strese soktu hem de mutlu etti. Anlatılması zor duygulardı. Hastalığın ilerlemesi ile durumu çok kötüydü. Bebeğin olmasından sonra giderek toparlamaya başladı ve bebeği yaklaşık 25'inci günlerinde iken bir tetkik için yoğun bakım dışına çıkartma sırada kısa süreli gördü. Görmek nasip oldu diyelim. Büyük bir mutluluktu bizler ve ekibimiz için. Toplam 42 günü tamamladıktan sonra dün hastamızı servise çıkardık ve bebeği ile ailesi ile ve büyük kızıyla buluşma anına hep beraber şahit olduk."

Hastanın uzun süre yoğun bakımda kalmasına ve solunum cihazına bağlı olmasına rağmen herhangi problem olmadığını da dikkat çeken Dr. Azgan, "Hastamız koridorda yürüyüşlere de başladı. Tahminimiz bir aksilik olmazsa 7 ile 10 günlük tedavi suresinden sonra taburcu edebileceğiz şeklinde" dedi.

Bakan Koca'dan tebrik

Olayla ilgili sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendilerini mutlu eden paylaşım yaptığını belirten Dr. İbrahim Emer, "Twitter'da sevinç anımızı paylaşmamızdan sonra sayın sağlık bakanımız da olayla ilgili duygu ve düşüncelerini yansıtan bir mesaj yayınladı. Bize güç birliği sağladığını hissettirdi çok teşekkür ediyoruz kendisine de" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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