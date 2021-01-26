Bakan Kasapoğlu'ndan statların zeminine ilişkin uyarı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, statların devlet tarafından en güzel şekilde inşa edildikten sonra kulüplere ve ilgili yönetimlere tahsis edildiğini, son günlerde statlara gereken bakımın yapılmadığının gözlendiğini, ilgili denetim ve yaptırımlar için harekete geçtiklerini belirtti.

Bakan Kasapoğlu, Giresun Valisi Enver Ünlü, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Giresun heyetiyle bir araya gelerek, kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imza törenine katıldı.

Kasapoğlu, 81 ilde hiçbir sekteye uğramaksızın çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Yalova ve Siirt'in ardından bugün Giresun yatırımlarımızı akdedeceğiz. Önümüzdeki süreçte de inşallah Şırnak ve Van programlarımız olacak. İhtiyaçlar çerçevesinde çalışmalarımızın gücünü, hızını artırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Giresun'un kültürüyle, tarihiyle, tabiatıyla ülkenin en önemli değerlerinden biri olduğunu aktaran Kasapoğlu, "Giresun önemli bir felaketi atlattı. Yaşanan sel felaketi sonrası Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar ve görevlerimiz vesilesiyle bir ziyarette bulunmuştuk. Devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde tüm imkanlarını Giresun için seferber etti. Tabii biz de o süreçte yurtlarımızı vatandaşlarımızın barınması için açmıştık. Rabbim tüm felaketlerden ülkemizi, tüm insanlığı korusun." ifadelerini kullandı.

"Türkiye olarak her alanda iddiası olan bir ülkeyiz." diyen Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"83 milyonla birlikte ülkemizden umudu olan bir gönül coğrafyamız var. O yüzden bizler için güçlü olmak, güçlü yarınları inşa etmek bir tercihten öte bir zorunluluk. Sayın Cumhurbaşkanımız o yüzden ta 2002'de bu yöne işaret etmişti. O yüzden ülkemizi imar ederken, ihya ederken sadece birtakım kesimleri değil tüm insanımıza hizmet etmeyi, her insanımıza değer vermeyi şiar edindik ve hamdolsun tüm dünyanın gıpta ettiği eserleri bir bir hayata geçirirken de bu idealimiz, bu düşüncemiz hep bizim en önemli ilkelerimizden biri oldu."

Türkiye'nin her alanda zirveye oynadığını belirten Bakan Kasapoğlu, 2023, 2053, 2071 hedefleri doğrultusunda, bu vizyonu en güçlü şekilde ortaya koyma adına el birliğiyle çalıştıklarını dile getirdi.

Dün Elazığ'da olduklarını, orada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem sonrası inşa edilen konutların açılışını gerçekleştirdiğini hatırlatan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Eski Türkiye'deki durumu da çok iyi bilen, yaşayan kişiler olarak devletin, hükümetin tüm müesseselerinin ne kadar güçlü bir durumda neleri, nasıl hızlı inşa ettiklerini dün orada görme, bu gerçeği bir kez daha idrak etme şansımız oldu. O yüzden hiçbir engeli hiçbir tuzağı tanımadan inşallah yine en büyük gücümüz, heyecanımız, enerjimiz milletimizle el ele vereceğiz. Güçlü Türkiye'nin inşasını çok daha yukarılara taşıyacağız."

- Giresun yatırımları

Giresun'da 2002 öncesinde yurtlara bakıldığında; bir öğrenci yurdu bulunduğuna işaret eden Bakan Kasapoğlu, "2002 öncesinde bir yurt varken, bugün 11 yurt var. Bir gençlik merkezi var iken bugün 4 gençlik merkezi var. İnşallah bugünkü protokolle Giresun'umuzda gençlik merkezi olmayan ilçemiz kalmayacak. Yine 13 spor tesisini 40'a yükselttik, bugün onlara yenilerini ekleyeceğiz. Spor altyapımızı, gençlik altyapımızı inşallah el birliğiyle daha yukarılara taşıyacağız. Bizim hizmet anlayışımızda üretmek var." diye konuştu.

Eser siyasetini el birliğiyle çoğaltacaklarını vurgulayan Kasapoğlu, "Türkiye, dünyanın en modern spor tesislerine sahip. Bunlardan biri de statlar. İşte geçtiğimiz hafta en yeni stadımızın fiili olarak açılışı gerçekleşti. Giresun'umuz için Çotanak Stadı. Türkiye'nin en yeni en modern stadı. Giresun ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kasapoğlu, Çotanak Stadı'nın resmi açılışı için de "İnşallah en uygun zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle resmi olarak da açacağız." diye konuştu.

-"Statların zeminleriyle ilgili gereken özenin gösterilmediğini görüyoruz"

Statların devlet tarından en güzel şekilde yapılmasına karşın bir konunun altını çizmek istediğini belirten Bakan Kasapoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu statlar devletimiz tarafından en güzel şekliyle inşa ediliyor ve sonraki süreçte de kulüplere, ilgili yerel yönetimlere teslim ediliyor. Bu manada da özellikle son günlerde bazı tahsislerimizde maalesef statların zeminleriyle ilgili gereken özenin gösterilmediğini görüyoruz. Bakımsız saha zeminlerinin maalesef sporcular için bir risk teşkil ettiğini hepimiz biliyoruz. Aynı zamanda seyir zevki açısından da önemli, birtakım maalesef dezavantajları da söz konusu. En hassas olduğumuz konu da sporcularımızın sağlığı. Zeminlerin iyi bakım görmesi gerekiyor, bu anlamda tahsisi olan kurumların çok ama çok hassas olmaları, gereken özeni, gereken bakımı, tamiri anında göstermelerini bu vesileyle hatırlatmak istiyorum."

Kasapoğlu, zemini bozuk statlara ilişkin yaptırımlara da başladıklarını kaydederek, "Bakanlık olarak gereken tüm çalışmaları başlattık. İlgili tedbirler, denetimler, bu manada yaptırımları uygulama noktasında da harekete geçtik. Tüm statlarımızla ilgili bu uyarıyı belirtmek istiyorum. Sporcu sağlığı bizim kırmızı çizgimiz. Bu noktanın en büyük takipçisi olduğumuzu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Bir sporcu kamp eğitim merkezini de Giresun'a kazandıracaklarının müjdesini veren Bakan Kasapoğlu, şunları ifade etti:

"Bunun yanında 2 yüzme havuzumuzu, 9 yeni gençlik merkezimizi, yine şehir merkezinde inşası devam eden gençlik merkezinin hızlı bir şekilde tamamlanacağını, Espiye Stadı'nın yenilenmesi ve yeni tribünlerini, nizami sahalarımızı, 3 spor salonumuzu, biri merkezimizde olmak üzere 10 antrenman salonlarımızı ve bununla birlikte çim yüzeyli sahalarımızı, Giresun Belediyemiz ile birlikte inşa edeceğimiz mahalle ve semtlerimizde tenis kortlarını, basketbol alanlarını, 10 bin pota kapsamında 151 basketbol alanımızı da Giresun'umuza kazandıracağımızı ifade etmek istiyorum."

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, bu spor tesislerinden bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm vatandaşların artan bir şekilde faydalanmasını temenni ettiklerini, tüm vatandaşları spor tesislerine davet ettiklerini dile getirdi.

Giresun Valisi Enver Ünlü de heyet adına Bakan Kasapoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Bakan Kasapoğlu, konuşmanın ardından heyet ile toplu fotoğraf çektirdi.