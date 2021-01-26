2021 yılı seyahatleri nasıl olacak?

Koronavirüs nedeniyle tatil alışkanlıklarımızda bazı değişiklikler oldu ancak evlerde oturduğumuz süreçte anladık ki aslında seyahat etmek bir ihtiyaç. Yeni yerler keşfetmek, huzur verici ortamlarda bulunmak, sevdiklerimizi görmek, denizin güneşin keyfini çıkarmak kısacası tüm yılın yorgunluğunu atmak için seyahat etmek insana iyi geliyor. Peki bu yaz nasıl bir tatil bizleri bekliyor? Türkiye'de seyahatin lider sitesi Enuygun, 2021 yazı seyahatlerimizle ilgili tüyoları verdi.

1-Seyahatler için aşı ve sağlık pasaportu zorunlu mu olacak?

Ülkemizde koronavirüs aşılarıyla ilgili tartışmalar sürerken uluslararası seyahatler için aşı ve sağlık pasaportu gibi zorunluluklar getirilmesi yönünde çalışmalar hızlandı. Bu konuda Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Covid-19 test ve aşı bilgilerinin yer aldığı dijital sağlık pasaportu hazırlıklarını hızlandırdığını açıkladı. Birçok ülke aşı olmayanların ülkelerine girişlerine izin vermeyeceklerini açıklamaya başladı. United Airlines, JetBlue ve Lufthansa Havayolları da bu uygulamayı başlatmaya hazırlanıyor. Uluslararası seyahatler için seyahat sigortalarına ek olarak Covid-19 sigortası yaptırmak isteyenlerin sayısında da artış var.

2- HES Kodu ile seyahate devam!

Geçtiğimiz yaz hayatımıza giren ve ilk önce sadece şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında kullanılan HES kodu ardından kamu daireleri, şehir içi toplu ulaşım, alışveriş merkezine girişler gibi birçok alanda kullanılmaya başlandı. Uzun bir süre daha HES kodu olmadan seyahat edilemeyecek gibi görünüyor. 65 yaş üzeri vatandaşların almak zorunda olduğu Seyahat İzin Belgesi ile ilgili gelişmelerde değişiklikler olabilir. HES kodunu bu yaz da uçak bileti ve otobüs bileti satın alırken ve yolculuk yaparken kullanma zorunluluğu devam edecek.

3- Hem tatil bol hem de otobüs biletlerine talep çok!

2021 yılında Ramazan ve Kurban bayramları bol bol tatil fırsatı doğuruyor. Ramazan Bayramı tatili 12 Mayıs Çarşamba Arife günüyle başlıyor. Sonraki hafta 19 Mayıs tatiliyle de birleştirme yapılıp 2 haftalık uzun bir tatile çıkılabilir. Kurban Bayramı da 19 Temmuz Pazartesi Arife günü ile başlıyor. Önceki hafta 15 Temmuz tatiliyle birleştirilip 16 gün izne çıkılabilir. Bayram dönemlerinde otobüs bileti fiyatları değişmiyor ancak talep nedeniyle erkenden bitiyor. Bu yüzden bu yaz seyahat planlaması yaparken bayram tatili için otobüs bileti almayı erkene çekmenizde fayda var.

4- Butik otellere ilgi artacak

Kişiye özel butik hizmet veren, kalabalık olmayan butik otellerin geçen yaz olduğu gibi bu yıl da daha revaçta olması bekleniyor. Geçtiğimiz yaz Enuygun'dan yapılan otel aramalarında butik oteller aramaları %50'nin üzerinde artmıştı. Bu yaz da aynı ilginin sürmesi bekleniyor. Az insana hizmet vermesi ve kontrolün daha kolay olması bu otelleri daha cazip kılacak gibi duruyor. Bahçeden kopardığın sebze ve meyveleri yıkayıp yiyebileceğin, doğayla daha iç içe bir tatil yapabileceğin küçük işletmelere talep artacak. Bu yaz tatilinin de gözde otelleri butik oteller olacak gibi duruyor.

5- Kamp ve karavan tatili

Bu yaz otel tatili yapmak istemeyen insanların bütçelerine göre daha özel bir seyahat planlamasına gitmesi bekleniyor. Doğayla baş başa kalınabilen çadır kampları popüler olabilir. Konaklama, yeme içmenin bir arada olduğu en ekonomik tatil türlerinden biri olan karavan turları bu yaz da ön plana çıkacak. Böylece sosyal mesafeyi koruyabildiğin bir tatilde, doğayla iç içe vakit geçirmek mümkün. Tatiline daha fazla bütçe ayırabilenler ise villa ya da yazlık ev kiralama seçeneğine yönelebilirler. Aileler bir araya gelerek yine villa, ev, pansiyon ya da tekne kiralayabilir.

6- Açık büfeye elveda

Yıllarca israf tartışmalarına da konu olan ve aynı anda yüzlerce yemek ve tatlının bir arada olduğu otellerdeki açık büfe alanları, geçtiğimiz yaz alakart restoranlara çevrilmişti. Yemeklerin başında bir görevli duruyor ve servis ediyordu. Herkesin etrafında dönebileceği, sosyal mesafe ve hijyen sınırlarını aşan açık büfe yemek alanları tarihe karışacak gibi duruyor.

7- Otellerde hijyen ve mesafe

Otellerde teması mümkün olduğu kadar aza indirgeyen önlemlerin bu yaz da sürmesi bekleniyor. Ateş ölçümü, hijyen temizliği, havluların poşetlenmesi, odaların temizlendikten sonra daha uzun süre bekletilmesi, plaj ve havuz kenarlarındaki alanlarda şezlongların seyrekleşmesi bu yaz da otellerin dikkat etmesi gereken kurallar arasında yer alacak. Geçtiğimiz sezon oteller koronavirüs önlemleri nedeniyle en fazla yarı kapasiteyle hizmet verebiliyor. Bu sezon için de eskisi gibi %100 doluluğa izin verilmeyebilir.

8- Yurt içi seyahatler öne çıkacak (Yerli malı yurdun malı!)

Geçtiğimiz yaz seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla Enuygun'dan yapılan uçak bileti aramaları 8 kat artmıştı. Bu yaz sezonunda da uçak bileti, otel rezervasyonu ve otobüs bileti aramalarının artması bekleniyor. Ayrıca bu aramalarda yurt içi rotaların daha çok tercih edilmesi öngörülüyor. Birçok insan aşı ya da test gibi zorunluluklar nedeniyle yurt dışı seyahatlerini bu yaz erteleyebilir. Yurt içindeki popüler yerlerin yanı sıra, az bilinen ve keşfedilmeyi bekleyen yerlere ilgi artacak. Kültürel turlar, açık hava gezileri ve az bilindik yerler bu yazın seyahat trendleri arasında olacak.

9- Sosyal medya fotoğrafları seyahat planlarını etkilemeye devam edecek

Sosyal medya kareleri bazı destinasyonları o kadar ünlü yapıyor ki... İnsanlar onlarca, yüzlerce kilometre yolu sırf bu fotoğrafları çekebilmek için gidiyor. Bu yaz da insanlar yeni fotoğraflar çekebilecekleri yerleri keşfe çıkacak ve bu fotoğraf karelerini çekebilmek için seyahat programı yapmayı sürdürecek. Bunun en güzel örnekleri Salda Gölü ve Isparta'da bulunan lavanta tarlaları. Bu noktalar sosyal medyanın en ünlü yerlerinden. Bu sene yepyeni yerler sosyal medyanın fotoğraf trendleri arasına girebilir.