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Suriye'nin Haseke kentinde, Türkiye'den de hissedilen deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'nin Haseke kentinde saat 14.17'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
 26 Ocak 2021 14:48
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Suriye'nin Haseke kentinde, Türkiye'den de hissedilen deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'nin Haseke kentinde saat 14.17'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, depremin, 11,76 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.
Anadolu Ajansı
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