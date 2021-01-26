Suriye'nin Haseke kentinde, Türkiye'den de hissedilen deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'nin Haseke kentinde saat 14.17'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
|26 Ocak 2021 14:48
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