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GYS ve UDS sınavlarının açılmasında, kurumların takdir yetkisi sınırlandırılmalı

Büro Çalışanları Sendikası (Büro Memur-Sen), Cumhurbaşkanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarında Değişiklik yapılması talebiyle başvuruda bulundu.
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GYS ve UDS sınavlarının açılmasında, kurumların takdir yetkisi sınırlandırılmalı

Büro Memur-Sen'den yapılan yazılı açıklamada "Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının yöneticilerin inisiyatifine bırakılması ve sınavların kurumlara göre farklı sürelerle yapılması kamu görevlileri arasında haksızlıklara sebebiyet vermektedir" denildi.

Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarının açılmasında, kurumların takdir yetkisi sınırlandırılmalı ve keyfi uygulamalar engellenmelidir. Bu konudaki takdir yetkisinin genişliği, üyelerimizin ekonomik kayba uğramasına sebep olduğu gibi, unvan değişikliği ve görevde yükselme hakkının kullanılmasını da engellemektedir. Dolayısıyla, boşalan kadrolar için belirli bir süre içerisinde görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı açılması mecburi hale getirilmelidir vurgusu yapıldı.

Kurum yöneticilerin takdirine bağlı olarak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları bazı kurumlarda dört bazı kurumlarda altı bazı kurumlarda ise on yılda bir defa yapılmakta, hatta uzun yıllardır yapılmayan kurumlar bile bulunmaktadır. Bu durum eşitlik, adalet ve hakkaniyet ilkeleriyle bağdaşmamak ve kamu görevlileri arasında mali, sosyal ve özlük hakları bakımından adaletsizliklere neden olmaktadır.

Büro Memur Sen'in açıklamasında, "Bu adaletsizlik ve haksızlığın bir an önce bitirilmesini istiyoruz. Hizmet koluna bağlı kurumlarda personelin liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde yükselmesine imkan vermek amacıyla her yıl en az bir defa baş kadroya ilişkin sayı sınırı olmaksızın görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının yapılmasını talep ediyoruz. Yine bu sınavların sonuçlarının müteakip sınava kadar geçerli olması, sınav sonuçlarının belli olmasından sonra boşalan ve ihtiyaç duyulan kadrolara öncelikli bu sınav kapsamında başarılı olanların atanması doğru bir yaklaşım olacaktır" sözleriyle ifade edildi.

Ayrıca görevde yükselme sınavlarının sınav konusunda tecrübeli olan MEB ve ÖSYM gibi merkezi kurumlar tarafından yapılması da talep edildi.

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