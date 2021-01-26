İl Sağlık Müdürü, koronayı atlatıp görevine döndü

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanır tamamlanmaz görevine başladı.

Bahçacı, yazılı açıklamasında, 12 Ocak'ta yaptırdığı Kovid-19 testin sonucunun pozitif çıktığını anımsattı.

Tedavi ile sağlığına kavuştuğunu ve görevine döndüğünü belirten Bahçacı, şunları kaydetti:

"Pandeminin başından itibaren Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ve Sağlık Bakanımızın ısrarla üstünde durduğu maske, mesafe, hijyen kurallarına uymamız çok önemli. Görevimiz icabı her ne kadar koruyucu önlemleri alsak da sürekli sahada arkadaşlarımızın ve vatandaşlarımızın yanındayız. Vatandaşlarımız aşılama süreci tamamlanıncaya kadar önlemlere hassasiyetle uymaya devam etsinler."