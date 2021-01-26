Kayseri'de 2 FETÖ sanığına örgüte yardımdan hapis cezası
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ayrı ayrı yargılanan 2 sanık, 1 yıl 13'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
|26 Ocak 2021 15:13
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Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ayrı ayrı yargılanan 2 sanık, 1 yıl 13'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayı görülen duruşmalarda, tutuksuz sanıklar terzi M.K. ve işçi Y.T. ile avukatları hazır bulundu.
Duruşma savcısı, 2 sanığın "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanık suçlamaları reddetti. Sanıklar, beraatlerini talep etti.
Mahkeme heyeti, M.K. ve Y.T'ye "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 1 yıl 13'er ay hapis cezası verdi.
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