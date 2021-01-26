1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kayseri'de 2 FETÖ sanığına örgüte yardımdan hapis cezası

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ayrı ayrı yargılanan 2 sanık, 1 yıl 13'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
 26 Ocak 2021 15:13
+Aa- Yazdır
Kayseri'de 2 FETÖ sanığına örgüte yardımdan hapis cezası

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ayrı ayrı yargılanan 2 sanık, 1 yıl 13'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayı görülen duruşmalarda, tutuksuz sanıklar terzi M.K. ve işçi Y.T. ile avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı, 2 sanığın "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanık suçlamaları reddetti. Sanıklar, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, M.K. ve Y.T'ye "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 1 yıl 13'er ay hapis cezası verdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kapatılan Samanyolu TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Çalık'a 'FETÖ üyeliği'nden hapis
26 Ocak 2021 14:00		 MİT tırlarının durdurulduğu alana 'sinyal kesici' cihazlar getirilmiş
26 Ocak 2021 13:33
Şırnak'ta FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı
26 Ocak 2021 12:55		 Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan PKK şüphelisi iki kişi tutuklandı
26 Ocak 2021 12:26
Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat tutuklandı
26 Ocak 2021 12:25		 FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinin tutukluluk hali devam edecek
26 Ocak 2021 12:15
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist örgütten 50 dolar maaş almış
26 Ocak 2021 11:51		 Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
26 Ocak 2021 10:51
Barış Pınarı Harekatı Bölgesine terör saldırısı: 2 ölü, 2 yaralı
26 Ocak 2021 10:42		 Kırklareli'nde FETÖ şüphelisi astsubay yakalandı
26 Ocak 2021 09:54
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:28 - İstanbul Valiliğinden 'Açık Kapı' uygulamasına ilişkin açıklama16:28 - 2020 YLSY'yi kazanan öğrenciler açıklandı16:26 - AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Yeniden kar geliyor16:18 - Kış lastiği denetimlerinde 17 bin 439 trafik kural ihlali tespit edildi16:12 - Bakan Gül paylaştı: e-Duruşma uygulanan mahkemelerin sayısı artıyor16:07 - İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 'baro genel kurulu' kararına mahkemeden iptal
15:57 - AK Parti MYK toplandı15:54 - TBMM Genel Kurulu, bir aylık aranın ardından toplandı15:51 - MEB, engelli öğretmen atama duyurusu yayımladı15:48 - Okul bekçisi ölü bulundu15:37 - Erdoğan'dan 'aşı' açıklaması: 50 milyon doz gelecek15:32 - Meteoroloji yarın için uyardı! Karla karışık yağmur bekleniyor
15:29 - İtalya'da Başbakan Conte ve hükümeti istifa etti15:23 - Eşinden kalan miras parasıyla evlenmek isterken dolandırıldı15:18 - Pandemide, çocuklarda miyopluk görülme sıklığı 3 kat arttı15:15 - 2021 EKPSS tercih sonuçları açıklandı15:13 - Kayseri'de 2 FETÖ sanığına örgüte yardımdan hapis cezası
15:10 - İl Sağlık Müdürü, koronayı atlatıp görevine döndü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Yoğun kar yağışı geliyor: Meteoroloji saat vererek uyardı!
Türkiye'den Volkswagen'e makam aracı misillemesi
İlk hedef, öğretmen ve polislerin de aralarında olduğu 12 milyon aşılama
13 bin sağlık personelinin iller arası nakil sonuçları belli oldu
Belediye Başkanı, kardeşine 3 müdürlük verdi!
Son ankete göre, Erdoğan'a en yakın rakip
Gıdada fahiş fiyata yeni tedbirler geliyor
43 Mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi
2021 EKPSS tercih sonuçları açıklandı
Bu miktarlardan fazla akaryakıtta indirim yapılırsa, pompaya yansıyacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
İvasu Nehri 1
kötü sanat müzesi 2
iki lafı bir araya getirememek 2
Aldatan kadın asla yakalanmaz 2
Kendimi arıyorken olmaktan korktuğum yerdeyim 2
belki de 1
mesut özil'in fenerbahçe'ye transferi 4
arka çıkmak 3
Fenerbahçe'den sağlık çalışanlarına jest 1
hayatında bir türlü olmayan şey 1
SON İLANLAR
İznik Ova Köyleri Sulama Birliği geçici işçi alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van İpekyolu Belediyesi 2 İşçi Alacak
Niğde Altunhisar Belediyesi 5 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Halkapınar Belediyesi 16 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam