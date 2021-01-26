2021 EKPSS tercih sonuçları açıklandı
|26 Ocak 2021 15:15
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2021 EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında yayımlanan 2021-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzunda belirtilen kurallara göre Kılavuzda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 26 Ocak 2021 tarihinde saat 15.05'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçları
EKPSS-2021 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
EKPSS-2021 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans)
EKPSS-2021 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ön Lisans)
EKPSS-2021 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)
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