1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2021 EKPSS tercih sonuçları açıklandı

ÖSYM, 2021 EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
 26 Ocak 2021 15:15
+Aa- Yazdır
2021 EKPSS tercih sonuçları açıklandı

2021 EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında yayımlanan 2021-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzunda belirtilen kurallara göre Kılavuzda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 26 Ocak 2021 tarihinde saat 15.05'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI


Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçları

EKPSS-2021 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

EKPSS-2021 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans)

EKPSS-2021 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ön Lisans)

EKPSS-2021 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
MEB, engelli öğretmen atama duyurusu yayımladı
26 Ocak 2021 15:51		 1772 kişilik sözleşmeli alıma başvurular alınıyor
25 Ocak 2021 09:14
3 Kamu Kurumu toplamda 328 personel almak için ilana çıktı
25 Ocak 2021 08:35		 3 bin 603 kişilik sosyal atama 26 Ocak'ta yapılacak
24 Ocak 2021 15:12
2020/7 KPSS kılavuzunda yer alan kadrolara kimler başvurabilecek?
23 Ocak 2021 15:37		 500 yurt yönetim memuru alım sonuçları açıklandı
23 Ocak 2021 14:13
Deniz, hava ambulanslarına acil tıp teknisyeni ile paramedik alınacak
23 Ocak 2021 12:45		 Sağlık şartlarından ilişiği kesilen POMEM adayları için düzenleme
23 Ocak 2021 11:10
Gümüşhane'deki şaibeli personel alımı iptal edildi
23 Ocak 2021 00:28		 3 Belediye toplamda 96 personel almak için ilana çıktı
22 Ocak 2021 16:32
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:28 - İstanbul Valiliğinden 'Açık Kapı' uygulamasına ilişkin açıklama16:28 - 2020 YLSY'yi kazanan öğrenciler açıklandı16:26 - AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Yeniden kar geliyor16:18 - Kış lastiği denetimlerinde 17 bin 439 trafik kural ihlali tespit edildi16:12 - Bakan Gül paylaştı: e-Duruşma uygulanan mahkemelerin sayısı artıyor16:07 - İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 'baro genel kurulu' kararına mahkemeden iptal
15:57 - AK Parti MYK toplandı15:54 - TBMM Genel Kurulu, bir aylık aranın ardından toplandı15:51 - MEB, engelli öğretmen atama duyurusu yayımladı15:48 - Okul bekçisi ölü bulundu15:37 - Erdoğan'dan 'aşı' açıklaması: 50 milyon doz gelecek15:32 - Meteoroloji yarın için uyardı! Karla karışık yağmur bekleniyor
15:29 - İtalya'da Başbakan Conte ve hükümeti istifa etti15:23 - Eşinden kalan miras parasıyla evlenmek isterken dolandırıldı15:18 - Pandemide, çocuklarda miyopluk görülme sıklığı 3 kat arttı15:15 - 2021 EKPSS tercih sonuçları açıklandı15:13 - Kayseri'de 2 FETÖ sanığına örgüte yardımdan hapis cezası
15:10 - İl Sağlık Müdürü, koronayı atlatıp görevine döndü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Yoğun kar yağışı geliyor: Meteoroloji saat vererek uyardı!
Türkiye'den Volkswagen'e makam aracı misillemesi
İlk hedef, öğretmen ve polislerin de aralarında olduğu 12 milyon aşılama
13 bin sağlık personelinin iller arası nakil sonuçları belli oldu
Belediye Başkanı, kardeşine 3 müdürlük verdi!
Son ankete göre, Erdoğan'a en yakın rakip
Gıdada fahiş fiyata yeni tedbirler geliyor
43 Mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi
2021 EKPSS tercih sonuçları açıklandı
Bu miktarlardan fazla akaryakıtta indirim yapılırsa, pompaya yansıyacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Eksik olma 4
Fenerbahçe'den sağlık çalışanlarına jest 1
anafor 1
gel kuçu kuçu 1
şahsımca açılan konu ve girilen entrylerin oranının aynı gitmesi 1
dübel 2
enişten yoksa eşşeğinde mi yok 1
stepne 2
Sevgili robot 4
kanedyen 1
SON İLANLAR
İznik Ova Köyleri Sulama Birliği geçici işçi alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van İpekyolu Belediyesi 2 İşçi Alacak
Niğde Altunhisar Belediyesi 5 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Halkapınar Belediyesi 16 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam