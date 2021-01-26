Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Okul bekçisi ölü bulundu
Konya'da ortaokul inşaatında bekçilik yapan Afganistan uyruklu Qudrat Ullah Aslami (31), kaldığı odadaki yatağında ölü bulundu.
|26 Ocak 2021 15:48
|+Aa- Yazdır
Olay, merkez Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki ortaokul inşaatında yaşandı. İnşaatta bekçilik yapan Qudrat Ullah Aslami, bugün işçiler tarafından kaldığı odada yatağında hareketsiz halde bulundu. İnşaata polis ve sağlık görevlileri çağrıldı.
Sağlık görevlileri Aslami'nin öldüğünü belirledi. Aslami'nin ısınmak isterken yaktığı ateşten kaynaklı karbonmonoksit gazından zehirlendiği üzerinde durulurken, cenaze otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Eşinden kalan miras parasıyla evlenmek isterken dolandırıldı
26 Ocak 2021 15:23
|WhatsApp grubu sahte altın çetesini çökertti
26 Ocak 2021 13:49
|'Annemi ve üvey kardeşimi bıçakladım' diyerek polisi aradı
26 Ocak 2021 13:03
|Tren ile tırın hemzemit geçitte çarpışması güvenlik kamerasında
26 Ocak 2021 12:23
|Balıkçı teknesinin alabora olması sonucu kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu
26 Ocak 2021 11:46
|Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
26 Ocak 2021 11:30
|Sakarya'da barakada yalnız yaşayan kişi yangında öldü
26 Ocak 2021 10:39
|Orman muhafaza memurlarını darp eden dernek başkanı serbest kaldı
26 Ocak 2021 10:27
|Karantinadaki yaşlı kadın karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti
26 Ocak 2021 10:22
|Gittiği fizyoterapistteki kütletme tedavisi hayatını kararttı
26 Ocak 2021 09:21