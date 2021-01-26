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Okul bekçisi ölü bulundu

Konya'da ortaokul inşaatında bekçilik yapan Afganistan uyruklu Qudrat Ullah Aslami (31), kaldığı odadaki yatağında ölü bulundu.
 26 Ocak 2021 15:48
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Okul bekçisi ölü bulundu

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki ortaokul inşaatında yaşandı. İnşaatta bekçilik yapan Qudrat Ullah Aslami, bugün işçiler tarafından kaldığı odada yatağında hareketsiz halde bulundu. İnşaata polis ve sağlık görevlileri çağrıldı.

Sağlık görevlileri Aslami'nin öldüğünü belirledi. Aslami'nin ısınmak isterken yaktığı ateşten kaynaklı karbonmonoksit gazından zehirlendiği üzerinde durulurken, cenaze otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
DHA
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