1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
 26 Ocak 2021 15:57
+Aa- Yazdır
AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 15.40'ta başladı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Kasapoğlu'ndan statların zeminine ilişkin uyarı
26 Ocak 2021 14:39		 Mahmut Övür yazdı: HDP Esenyurt operasyonu CHP'nin işi mi?
26 Ocak 2021 13:55
M. Sarıkaya: Yüzde 10'luk seçim barajı ilk kez aşağı çekilecek
26 Ocak 2021 12:56		 Gülistan Doku'nun ailesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
26 Ocak 2021 12:54
Belediye Başkanı, kardeşine 3 müdürlük verdi!
26 Ocak 2021 12:13		 CHP'li Belediye Başkanı, İnce ile hareket etmek için istifa etti
26 Ocak 2021 12:00
Iğdır'da eski eşini silahla öldüren zanlı teslim oldu
26 Ocak 2021 11:25		 Devlet Bahçeli'den Özlem Gürses'e: Size sadece gülüyoruz
26 Ocak 2021 11:18
Yasakların gevşetilmesi için iki farkı görüş var
26 Ocak 2021 10:54		 'HDP'nin kapatılması milli iradeye aykırılık teşkil etmeyecektir'
26 Ocak 2021 10:48
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:28 - İstanbul Valiliğinden 'Açık Kapı' uygulamasına ilişkin açıklama16:28 - 2020 YLSY'yi kazanan öğrenciler açıklandı16:26 - AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Yeniden kar geliyor16:18 - Kış lastiği denetimlerinde 17 bin 439 trafik kural ihlali tespit edildi16:12 - Bakan Gül paylaştı: e-Duruşma uygulanan mahkemelerin sayısı artıyor16:07 - İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 'baro genel kurulu' kararına mahkemeden iptal
15:57 - AK Parti MYK toplandı15:54 - TBMM Genel Kurulu, bir aylık aranın ardından toplandı15:51 - MEB, engelli öğretmen atama duyurusu yayımladı15:48 - Okul bekçisi ölü bulundu15:37 - Erdoğan'dan 'aşı' açıklaması: 50 milyon doz gelecek15:32 - Meteoroloji yarın için uyardı! Karla karışık yağmur bekleniyor
15:29 - İtalya'da Başbakan Conte ve hükümeti istifa etti15:23 - Eşinden kalan miras parasıyla evlenmek isterken dolandırıldı15:18 - Pandemide, çocuklarda miyopluk görülme sıklığı 3 kat arttı15:15 - 2021 EKPSS tercih sonuçları açıklandı15:13 - Kayseri'de 2 FETÖ sanığına örgüte yardımdan hapis cezası
15:10 - İl Sağlık Müdürü, koronayı atlatıp görevine döndü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Yoğun kar yağışı geliyor: Meteoroloji saat vererek uyardı!
Türkiye'den Volkswagen'e makam aracı misillemesi
İlk hedef, öğretmen ve polislerin de aralarında olduğu 12 milyon aşılama
13 bin sağlık personelinin iller arası nakil sonuçları belli oldu
Belediye Başkanı, kardeşine 3 müdürlük verdi!
Son ankete göre, Erdoğan'a en yakın rakip
Gıdada fahiş fiyata yeni tedbirler geliyor
43 Mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi
2021 EKPSS tercih sonuçları açıklandı
Bu miktarlardan fazla akaryakıtta indirim yapılırsa, pompaya yansıyacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
idal'a dokunan yanıyor 2
salgın 4
joule 3
günün mottosu 1
bakıcı kedi 1
Blade Runner 1
memurlar.net sözlük 3
tc kimlik numarası okunuş şekilleri 13
sözlükten emekli olma koşulları 6
myriam fares 1
SON İLANLAR
İznik Ova Köyleri Sulama Birliği geçici işçi alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van İpekyolu Belediyesi 2 İşçi Alacak
Niğde Altunhisar Belediyesi 5 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Halkapınar Belediyesi 16 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam