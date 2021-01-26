Bakan Gül paylaştı: e-Duruşma uygulanan mahkemelerin sayısı artıyor
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Çağlayan Adliyesinde ticaret mahkemeleri hariç tüm hukuk mahkemelerinde e-Duruşma uygulamasına başlandığını bildirdi.
|26 Ocak 2021 16:12
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Çağlayan Adliyesinde ticaret mahkemeleri hariç tüm hukuk mahkemelerinde e-Duruşma uygulamasına başlandığını bildirdi.
Gül, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Güven veren ve erişilebilir adalet" anlayışıyla bu yıl içinde e-Duruşma uygulamasının ülke genelinde yaygınlaştırılacağını belirtti.
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