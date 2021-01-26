Kış lastiği denetimlerinde 17 bin 439 trafik kural ihlali tespit edildi
|26 Ocak 2021 16:18
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Emniyet Genel Müdürlüğü, 19-22 Ocak 2021 tarihleri arasında ülke genelinde yapılan kış lastiği kullanımı denetlemelerinde 197 bin 941 araç/sürücünün denetlendiğini ve 17 bin 439 trafik kural ihlalinin tespit edilerek cezai işlem uygulandığını duyurdu.
EGM'den yapılan açıklamada, "Soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı olası trafik kazalarının önlenmesi, denetim faaliyetleri yoluyla sürücüler üzerindeki yakalanma riski duygusunun arttırılması amacıyla 19-22 Ocak 2021 tarihleri arasında (4 gün süreyle) ülke genelinde kış lastiği kullanımına yönelik olarak özel denetim gerçekleştirildi" denildi.
Ülke genelindeki denetimlerde 197 bin 941 araç denetlenirken, 768 aracın kış lastiği kullanmadığı, 61 sürücü belgesinin geçici olarak geri alındığı ve 929 aracın trafikten men edildiği belirtildi.
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