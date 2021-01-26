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İstanbul Valiliğinden 'Açık Kapı' uygulamasına ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği: "İstanbul'da 2018 yılı Mayıs ayından beri valiliğimiz ve 36 ilçemizde başarıyla sürdürülen Açık Kapı biriminin yeni kurulduğu, başka kurum uygulamalarının rakibi veya alternatifi olduğu yönündeki iddiaların, gerçekle uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır"
 26 Ocak 2021 16:28
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İstanbul Valiliğinden 'Açık Kapı' uygulamasına ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği, kentte Mayıs 2018'den bu yana Valilik ve 36 ilçede yürütülen "Açık Kapı" biriminin yeni kurulduğu, başka kurum uygulamalarının rakibi veya alternatifi olduğu yönündeki iddiaların gerçekle ilgisi olmadığını duyurdu.

Valilikten, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Grubu Sözcüsü Suat Sarı'nın Açık Kapı uygulamasına yönelik iddiaları nedeniyle açıklama yapıldı.

Açık Kapı uygulamasının, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Bakanlık tarafından 15 Ekim 2017'de yurt genelinde başlatılan bir proje olduğu hatırlatılarak, vatandaşların taleplerini doğrudan valilikler ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan Açık Kapı masalarına şahsen, internet üzerinden veya Açık Kapı mobil uygulamasıyla iletebildiği belirtildi.

Açık Kapı uygulamasının başka türlü değerlendirilmesinin "insani ve vicdani olmadığı" vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Uyuşturucuyla etkin mücadele amacıyla EGM, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığından toplanan veriler, belirlenen vaka durumlarına göre proje üzerinden raporlanmaktadır. 2020 yılında İstanbul genelinde 813 bin 260 vatandaşımız Açık Kapı'ya başvuru yapmış, başvuruların yüzde 99'u cevaplandırılmıştır. Açık Kapılara yapılan başvurularda dile getirilen sorun ve ihtiyaçlar ilgili kurumlarımıza en kısa sürede bildirilmekte ve kısa sürede başvuru sahibine bilgi verilmektedir. Valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız, yerel yönetimlerimiz ve diğer kurumlarımızın Açık Kapı ve benzeri uygulamaları, devletimizin insan odaklı görev anlayışının en tabii sonucudur ve başka türlü değerlendirilmesi insani ve vicdani değildir. İstanbul'da 2018 Yılı Mayıs ayından beri valiliğimiz ve 36 ilçemizde başarıyla sürdürülen Açık Kapı biriminin yeni kurulduğu, başka kurum uygulamalarının rakibi veya alternatifi olduğu yönündeki iddiaların, gerçekle uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır."
Anadolu Ajansı
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