2020 YLSY'yi kazanan öğrenciler açıklandı
Milli Eğitim bakanlığı, 2020 YLSY'yi kazanan öğrencileri açıkladı
|26 Ocak 2021 16:28
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Milli Eğitim bakanlığı, 2020 YLSY'yi kazanan öğrencileri açıkladı.
2020 YLSY - Yurt Dışında Lisansüstü Öğrenim Görmeye Hak Kazanan Öğrencilerin Açıklanması
Ülkemizin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla 1416 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımızca verilen burs ile 2020 YLSY kapsamında yurt dışında lisansüstü öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler Resmi Burslu Öğrenci Sistemi üzerinden (REBUS - http://rebus.meb.gov.tr) açıklanmıştır.
Öğrencilere duyurulur.
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