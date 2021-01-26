Hukuk fakültesi mezunu memurlar için açıklama
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç, hukuk Fakültesi mezunu memurların görevlerinden istifa etmeden Avukatlık stajı yapabilmelerine imkan sağlayacak bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını açıkladı.
|26 Ocak 2021 16:34
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Hukuk Fakültesi mezunu memurları, görevlerinden istifa etmeden Avukatlık stajı yapabilmelerine imkan sağlayacak bir düzenleme talep ediyor.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç, "Hukuk Fakültesi mezunu memurların görevlerinden istifa etmeden Avukatlık stajı yapabilmelerine imkan sağlayacak bir düzenleme üzerinde de çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
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