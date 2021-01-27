1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB, yönetici atama yönetmeliğini değiştirecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı 2021 yılı yönetici atama sınav tarihini ilan etti. Ancak Bakanlık geçen yıl gündeme gelen yönetici atama yönetmeliğiyle ilgili hiçbir değişikliği yapmadı
 27 Ocak 2021 10:00
+Aa- Yazdır
MEB, yönetici atama yönetmeliğini değiştirecek mi?

Bilindiği üzere, 14 Mart 2021 tarihinde MEB yöneticilik sınavı yapılacak.

Fakat yaklaşık 6-7 ay önce çıkan haberlerde, MEB'in yönetici atama yönetmeliğinde değişikliğe gideceği belirtilmişti.

Kamuoyuna yansıyan haberlerde ise; ilk defa atanacaklarda mülakatın kaldırılması, müdür başyardımcısı kadrosunun geri getirilmesi, eğitim yönetimi sertifikasına sahip olunması gibi hususlar bulunduğu söyleniyordu.

Fakat o günden bu yana hiçbir açıklama yapmadı.

Eğitim kurumlarına müdür ve müdür yardımcısı seçme sınavı tarihinin açıklandığı bugünlerde, MEB'in yönetmeliği değiştirip değiştirmeyeceği hususunu açıklığa kavuşturması uygun olacaktır.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Öğretmenlerin duygulandıran fedakarlığı
25 Ocak 2021 22:50		 Öğretmenlere, ilk yardım eğitimi verilecek
25 Ocak 2021 13:21
Halil öğretmen bağlama derslerini çevrimiçi ortama taşıdı
23 Ocak 2021 17:31		 2021 yarı yılı öğretmen özür tayin robotu yayında
23 Ocak 2021 14:12
MEB, özür tayinlerinde başvuruları açtı
22 Ocak 2021 20:05		 Sözleşmeli öğretmen olan eşler için nakil duyurusu yayımlandı
21 Ocak 2021 14:47
'Yüz yüze eğitim için önce öğretmenler aşılansın'
20 Ocak 2021 09:58		 Köy okulunda mahsur kalan öğretmen kurtarıldı
19 Ocak 2021 23:10
Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerinin ertelenmesine dair yazı yayımlanacak mı?
18 Ocak 2021 16:00		 Koronavirüse yakalanan okul müdürü hayatını kaybetti
17 Ocak 2021 22:44
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:24 - Öldürülen teröristlerin ailelerine para aktarılmış10:13 - İstanbul Havalimanı'ndaki adliye, yolcu mağduriyetinin önüne geçiyor10:05 - Borsa güne yatay başladı10:05 - Askeri okullara öğrenci almak için başvuru kılavuzu yayımlandı10:03 - Cüneyt Özdemir, YouTuber'lıktan sonra dizi işine de giriyor10:01 - Dikkat! İsimsiz çiçek gönderimi taciz sayılabilir
10:00 - MEB, yönetici atama yönetmeliğini değiştirecek mi?10:00 - O fotoğraf kafa karıştırdı! Aykut Kocaman Çukur dizisinde mi oynayacak?09:49 - Devletin gizli bilgilerini temin ederek açıklayan 4 şüpheli gözaltında09:46 - 'Milletvekilleri aşılanacak' iddialarına yalanlama09:43 - 5 çocuğun camide yangın tüpüyle tehlikeli oyunu09:39 - 495 firmaya 'fahiş fiyat' cezası
09:37 - Ümit Özdağ'dan Meral Akşener'e 'kalleşlik' suçlaması09:29 - Türkiye, Afganistan'a ulaştırma alanında destek verecek09:26 - Mahkeme o sözleri affetmedi! Arto, Çağla Şıkel'e 10 bin TL ödeyecek09:17 - Korona ile mücadelenin simgesi olmuştu! Yoğun bakımdaki zorlu mücadeleyi anlattı09:15 - Hukuk reformunda hakim ve savcılara sosyal medya yasağı
09:05 - Dolar güne yükselişle başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Youtuber Fariz hakkında gözaltı kararı verdi
Bakan Selçuk'tan öğrencilere çağrı: Bu tarihte okulda olun
Hukuk reformunda hakim ve savcılara sosyal medya yasağı
SGK Borçlarını yapılandıranlar kazanıyor
Öğretmene canlı ders sırasında 'karikatür' baskını
Tarlada 2, filede 12 TL, bahane hazır... Ürün kurudu, sel oldu, kar yağdı
Konutta yatırımcısını sevindiren üç ilçe
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Yoğun ve şiddetli yağış geliyor
'Mühim olan fiyat değil; ayçiçek yağına ulaşabiliyor olmak'
Üretimde ilk beşteyiz: Hiç üretmeyen Almanya'dan pahalı tüketiyoruz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Çınar Ağacı 2
kulakların pasını silmek 1
anafor 2
enişten yoksa eşşeğinde mi yok 1
sebepsiz yere ağlamak 5
koronanın bize öğrettikleri 2
gel kuçu kuçu 1
türbin 1
duş telefonu 1
Pasteur Enstitüsü'nün aşı çalışmalarını durdurması 2
SON İLANLAR
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aydın Koçarlı Belediyesi 6 İşçi Alacak
Şırnak Belediyesi 8 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 55 İşçi Alacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam