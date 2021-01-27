MEB, yönetici atama yönetmeliğini değiştirecek mi?
Milli Eğitim Bakanlığı 2021 yılı yönetici atama sınav tarihini ilan etti. Ancak Bakanlık geçen yıl gündeme gelen yönetici atama yönetmeliğiyle ilgili hiçbir değişikliği yapmadı
|27 Ocak 2021 10:00
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Bilindiği üzere, 14 Mart 2021 tarihinde MEB yöneticilik sınavı yapılacak.
Fakat yaklaşık 6-7 ay önce çıkan haberlerde, MEB'in yönetici atama yönetmeliğinde değişikliğe gideceği belirtilmişti.
Kamuoyuna yansıyan haberlerde ise; ilk defa atanacaklarda mülakatın kaldırılması, müdür başyardımcısı kadrosunun geri getirilmesi, eğitim yönetimi sertifikasına sahip olunması gibi hususlar bulunduğu söyleniyordu.
Fakat o günden bu yana hiçbir açıklama yapmadı.
Eğitim kurumlarına müdür ve müdür yardımcısı seçme sınavı tarihinin açıklandığı bugünlerde, MEB'in yönetmeliği değiştirip değiştirmeyeceği hususunu açıklığa kavuşturması uygun olacaktır.
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