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İki şüpheli tuvaletine gizlendikleri marketi soydu
Konya'nın Selçuklu ilçesinde, market personelini biber gazıyla etkisiz hale getiren iki şüpheli, kasadaki 25 bin lirayı alarak kaçtı.
|26 Ocak 2021 17:18
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde, market personelini biber gazıyla etkisiz hale getiren iki şüpheli, kasadaki 25 bin lirayı alarak kaçtı.
Hanaybaşı Mahallesi Alemdar Caddesi'nde, bir markete müşteri gibi giren zanlılar, personelin kullandığı tuvalete gizlendi.
Marketin kapanmasıyla personelin sayım yaptığı sırada ortaya çıkan iki şüpheli, çalışanları biber gazıyla etkisiz hale getirdi ve kasadaki 25 bin lirayı alıp kaçtı.
Polis ekiplerinin, zanlıları yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.
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