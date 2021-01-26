Ak Partili Çelik'ten, İnsan Hakları Eylem Planı açıklaması

2010 KPSS'Yİ DAVA ETTİ, KAYBETTİ. 2 BİN TL VEKALET ÜCRETİ ÖDEYECEK 2010 KPSS sınavındaki hırsızlık sonrasında sınav puanının yeniden hesaplanması amacıyla dava açan bir aday, sınavın mahkeme kararıyla iptal edilmiş olması ve hukuk düzleminde geçerli bir sınav olmaması gerekçesiyle açtığı davayı kaybetmiştir. Bu karar sonrasında, davayı açan aday, ÖSYM'ye 2 bin lira vekalet ücreti ödemekle karşı karşıya kaldı