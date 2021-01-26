Ak Partili Çelik'ten, İnsan Hakları Eylem Planı açıklaması
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bütün değerlendirmeler tamamlandıktan sonra İnsan Hakları Eylem Planı, Cumhurbaşkanımız tarafından bizzat açıklanacak."
|26 Ocak 2021 17:32
|+Aa- Yazdır
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki valilerimize, kaymakamlarımıza 'militan' diyerek büyük skandallara imza atmaya devam etti."
"(Kılıçdaroğlu) Avrupa'daki sosyal demokrat partiler liginden aşırı sağcılar liginin üst sıralarına tırmanmak şeklinde siyasi tutum sergiliyor"
"Bütün değerlendirmeler tamamlandıktan sonra İnsan Hakları Eylem Planı, Cumhurbaşkanımız tarafından bizzat açıklanacak."
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Erdoğan'dan 'Yetimlerin Babası Kazım Karabekir' paylaşımı
26 Ocak 2021 17:57
|Erdoğan'ın ziyaret ettiği SP'li Asiltürk'ten ittifak açıklaması
26 Ocak 2021 17:19
|Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'na suç duyurusunda bulunacağız
26 Ocak 2021 17:00
|Kılıçdaroğlu'ndan aşı eleştirisi: Eskiden biz aşı üretirdik
26 Ocak 2021 16:58
|Hukuk fakültesi mezunu memurlar için açıklama
26 Ocak 2021 16:34
|AK Parti MYK toplandı
26 Ocak 2021 15:57
|Bakan Kasapoğlu'ndan statların zeminine ilişkin uyarı
26 Ocak 2021 14:39
|Mahmut Övür yazdı: HDP Esenyurt operasyonu CHP'nin işi mi?
26 Ocak 2021 13:55
|M. Sarıkaya: Yüzde 10'luk seçim barajı ilk kez aşağı çekilecek
26 Ocak 2021 12:56
|Gülistan Doku'nun ailesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
26 Ocak 2021 12:54