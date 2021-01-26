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Yolda yürüyen 3 kişiyi bıçaklayan kağıt toplayıcısı tutuklandı
Beşiktaş'ta tatil için ülkeye gelen Rus uyruklu 2'si kadın 3 kişiyi bıçaklayan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
|26 Ocak 2021 18:02
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