MEB, mazerete bağlı nakil başvurusunu uzattı
Milli Eğitim Bakanlığı, mazerete bağlı yer değiştirme başvurularını 23,59'a kadar uzattı
|26 Ocak 2021 18:07
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Milli Eğitim Bakanlığı, mazerete bağlı yer değiştirme başvurularını 23,59'a kadar uzattı.
2021 Yarıyıl Tatili Mazerete Bağlı Yer Değiştirme 2. Aşama Başvuru İşlemine İlişkin Duyuru
2021 Yarıyıl Tatili Mazerete Bağlı Yer Değiştirme 2. Aşama Başvuru İşlemi saat 23:59 'a kadar uzatılmıştır
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