Sakarya Valisi Kaldırım'dan 'patlama ihbarı' açıklaması
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım: "İlimiz genelinde yapılan taramada, herhangi bir patlama veya olumsuzluk olmadığı ilgili birimlerimizce tespit edilmiştir"
|26 Ocak 2021 18:17
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Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kentin birçok bölgesinden duyulan yüksek sese ilişkin, il genelinde yapılan taramada, herhangi bir patlama veya olumsuzluk olmadığının ilgili birimlerce tespit edildiğini bildirdi.
Vali Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sakarya'da patlama olduğu yönünde ihbarlar geldiğini ve paylaşımlar yapıldığının görüldüğünü belirterek, "İlimiz genelinde yapılan taramada herhangi bir patlama veya olumsuzluk olmadığı ilgili birimlerimizce tespit edilmiştir." ifadesini kullandı.
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