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Bu ilin haritasında dikkat çeken görüntü: Kuzeyi kırmızı, güneyi yeşil

Adana'da corona virüs vakalarındaki artış sonrası alınan tedbirlere vatandaşların uyumu olumlu sonuçlar verdi. Kentte genel olarak vaka sayıları azalırken, Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasında yoğun olarak kırmızı olan bölgeler yeşile döndü. Yüksek binaların yer aldığı, sosyo-ekonomik açıdan daha gelişmiş bölgeler ise kırmızıya büründü.
 26 Ocak 2021 18:31
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Corona virüs vaka artışlarının 45 gün önce büyük artış gösterdiği Adana'da alınan yeni tedbirler ve vatandaşların bu tedbirlere uyumu, olumlu sonuçlar verdi.

KUZEY KIRMIZI, GÜNEY YEŞİL

HES uygulamasındaki risk haritasında yoğun olarak kırmızı olan bölgelerin çoğu yeşil renge döndü. Geçen ay en fazla vaka artışlarının yaşandığı, haritada 'yüksek riskli' bölge olarak bilinen, kentin daha az gelişmiş güney mahallelerinin neredeyse tamamı yeşil renge büründü. Ancak, yüksek katlı binaların bulunduğu sosya-ekonomik açıdan daha gelişmiş olan Çukurova ilçesinin de içinde yer aldığı bölgede ise kırmızılıklar dikkat çekti.

Vatandaşlar diğer bölgelere göre, akraba ve ev ziyaretlerinin daha yoğun olduğu yerlerdeki vaka sayısındaki azalışın kendilerini de şaşırttığını, bunun nedeninin de önlemlere daha sıkı uyulması olduğunu bildirdi.

''ÖLÜMLER ARTINCA TEDBİRLERE UYDULAR''

Kentin güney bölgesindeki Kocavezir Mahallesi'nde oturan Cengiz Suruç birkaç ay önce haritanın tam tersi olduğunu, bu bölgede ölümlerin artması sonrası vatandaşların alınan tedbirlere uyduğunu söyledi. Güney bölgesinde corona virüsün girmediği mahallenin kalmadığını kaydeden Suruç, vaka sayısındaki azalışı ise bölge insanının kurallara uymasından kaynaklandığını dile getirdi.

''MEĞER BURALAR KURALLARA DAHA İYİ UYMUŞ''

Corona virüs risk haritasında yaşadığı mahallenin yeşil renkte olduğunu görünce şaşırdığını ifade eden Emine Durdu ise, "Kuzey mahallelerde yaşayanların kurallara daha çok uyduğunu, bizim mahallelerin ise uymadığını sanıyordum. Meğer buralar kurallara daha iyi uymuş" ifadelerini kullandı.

KENTİN KUZEYİNDE YAŞAYANLAR ŞAŞIRDI

Kentinde kuzeyindeki Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde yaşayan Melike Mazman da haritanın kırmızı olduğunu görünce çok şaşırdısğını belirtti. Alınan tedbirlerin artırılması gerektiğini düşündüğü kaydeden Mazman, "Gerçekten çok şaşırdım. Ben de bu çevrede yaşıyorum. Yürüyüşe çıktığımda da maskesiz insan görmüyorum. Bu bölgede parklarda insanlar iç içe oturuyor. Kafelerde oturulması yasak olsa dahi kahvesini alıp toplanan çok insan var" diye konuştu.

Kentte hayatın kuzey mahallelerde canlı olduğunu söyleyen Aybars Bilgiç ise paket servis yapan yeme-içme mekanlarından yoğun alışveriş yapılması, toplu halde gezilmesi ve çoğu kişinin dışarıda vakit geçirmesi nedeniyle vakaların arttığını kaydetti.
DHA
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