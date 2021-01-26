1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TBMM Dışişleri Komisyonunda iki kanun teklifi kabul edildi

TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan iki kanun teklifini kabul etti.
 26 Ocak 2021 18:37
+Aa- Yazdır
TBMM Dışişleri Komisyonunda iki kanun teklifi kabul edildi

TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan iki kanun teklifini kabul etti.

Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç başkanlığında toplandı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın katıldığı toplantıda, ilk olarak Türkiye ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması, Türkiye ve Birleşik Krallık Hükümetleri Arasında Menşe Kurallarına Dair Ortak Bildiri, Türkiye ve Birleşik Krallık Hükümetleri Arasında Mutabakat Zaptı ve Kuzey İrlanda ile Ticarete İlişkin Olarak Türkiye ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Teati Edilen Mektupların Onaylanmasının Uygun Bulunması ve Anlaşmanın Protokoller ve Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi görüşülerek kabul edildi.

Komisyon daha sonra Türkiye ile Arnavutluk Arasında Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komitenin Türkiye ile Arnavutluk Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına Ek "Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı ve İdari İş Birliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II'yi Değiştiren 1/2020 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Protokoller ve Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun Teklifi'ni kabul etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Ziya Selçuk'tan velilere yarıyıl tatili ricası
26 Ocak 2021 20:32		 FETÖ'den alınan şirketler ortalama yüzde 65 büyüdü
26 Ocak 2021 20:31
Sivas'ta kenevir ekimi için 1 Nisan'a kadar başvuru alınacak
26 Ocak 2021 20:30		 Mehmetçik'ten Libya ordusuna eğitim desteği
26 Ocak 2021 19:55
CHP'li Aydın, TBMM kürsüsüne yumurta ile çıktı
26 Ocak 2021 19:38		 Vaka sayısı 7 binin üstüne çıktı
26 Ocak 2021 19:19
AK Parti Hakkari İl Başkanı istifa etti
26 Ocak 2021 19:13		 TBMM'de kadın milletvekilleri arasında tansiyon yükseldi
26 Ocak 2021 18:54
Erdoğan'dan 'Yetimlerin Babası Kazım Karabekir' paylaşımı
26 Ocak 2021 17:57		 Ak Partili Çelik'ten, İnsan Hakları Eylem Planı açıklaması
26 Ocak 2021 17:32
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:31 - FETÖ'den alınan şirketler ortalama yüzde 65 büyüdü20:30 - Sivas'ta kenevir ekimi için 1 Nisan'a kadar başvuru alınacak20:28 - Fransa'da öğretmen ve okul hemşireleri greve gitti20:16 - Bebeğini yastıkla boğarak öldüren anneye müebbet hapis20:03 - Salgında dizüstü bilgisayar ve tablet satışları katlandı20:02 - Horoz dövüşü yaptıran kişiye 105 bin lira para cezası
20:01 - Akıllı cep telefonu üretimine ithalatta gözetim muafiyeti19:57 - Yalova'da evlerin duvarlarına yazılan yazılarla ilgili soruşturma19:56 - Biden yönetimi, Filistin'e yardımları yeniden başlatacak19:55 - Mehmetçik'ten Libya ordusuna eğitim desteği19:53 - Buz tutan Sırakayalar Şelalesi görsel şölen sunuyor19:50 - Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor
19:42 - Almanya ve AB: Sosyal medya devlerini dizginleyelim19:41 - Sosyal medya fenomeninin paylaştığı video kurgu çıktı19:38 - CHP'li Aydın, TBMM kürsüsüne yumurta ile çıktı19:19 - Vaka sayısı 7 binin üstüne çıktı19:13 - AK Parti Hakkari İl Başkanı istifa etti
18:54 - TBMM'de kadın milletvekilleri arasında tansiyon yükseldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Yoğun kar yağışı geliyor: Meteoroloji saat vererek uyardı!
Türkiye'den Volkswagen'e makam aracı misillemesi
Hukuk fakültesi mezunu memurlar için açıklama
İlk hedef, öğretmen ve polislerin de aralarında olduğu 12 milyon aşılama
13 bin sağlık personelinin iller arası nakil sonuçları belli oldu
Belediye Başkanı, kardeşine 3 müdürlük verdi!
2021 EKPSS tercih sonuçları açıklandı
Son ankete göre, Erdoğan'a en yakın rakip
Bu miktarlardan fazla akaryakıtta indirim yapılırsa, pompaya yansıyacak
Gıdada fahiş fiyata yeni tedbirler geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mesutol 1
ikizler burcu kadını 1
stepne 2
chelsea 1
hayatında bir türlü olmayan şey 2
fiyatların düşürülmesi 1
İvasu Nehri 1
debi 1
Güvenilecek erkek 2
İnsan beyninin internete bağlanması 2
SON İLANLAR
Konya Cihanbeyli SYDV personel alacak
İznik Ova Köyleri Sulama Birliği geçici işçi alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van İpekyolu Belediyesi 2 İşçi Alacak
Niğde Altunhisar Belediyesi 5 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam