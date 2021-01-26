TBMM Dışişleri Komisyonunda iki kanun teklifi kabul edildi
|26 Ocak 2021 18:37
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TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan iki kanun teklifini kabul etti.
Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç başkanlığında toplandı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın katıldığı toplantıda, ilk olarak Türkiye ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması, Türkiye ve Birleşik Krallık Hükümetleri Arasında Menşe Kurallarına Dair Ortak Bildiri, Türkiye ve Birleşik Krallık Hükümetleri Arasında Mutabakat Zaptı ve Kuzey İrlanda ile Ticarete İlişkin Olarak Türkiye ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Teati Edilen Mektupların Onaylanmasının Uygun Bulunması ve Anlaşmanın Protokoller ve Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi görüşülerek kabul edildi.
Komisyon daha sonra Türkiye ile Arnavutluk Arasında Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komitenin Türkiye ile Arnavutluk Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına Ek "Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı ve İdari İş Birliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II'yi Değiştiren 1/2020 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Protokoller ve Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun Teklifi'ni kabul etti.
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