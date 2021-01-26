1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TBMM'de kadın milletvekilleri arasında tansiyon yükseldi

TBMM'de kadın milletvekilleri arasında tansiyon yükseldi.
 26 Ocak 2021 18:54
+Aa- Yazdır
TBMM'de kadın milletvekilleri arasında tansiyon yükseldi

TBMM'de kadın milletvekilleri arasında tansiyon yükseldi.

TBMM Genel Kurulu'nda kadın milletvekilleri arasında tansiyon yükseldi. Halkların Demokratik Partisi kadın cinayetlerinin araştırılmasına ilişkin Grup Önerisi verdi. AK Parti Edirne milletvekili Fatma Aksal, HDP'ye yönelik olarak, teşkilatları eliyle çocukları dağa kaçırdıklarını belirterek, "Biz ülkemizde ve dünyada mağduriyete uğramış, hele hele şiddet görmüş kadın kalmayana kadar mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, teşkilatlarında kadın sayısını arttırdıklarını söyleyerek, "Biz kadın hakları konusunda konuşacak sözü olmayıp hep aynı hikayeyi anlatanlara sadece gülümsüyoruz. Diyarbakır annelerini söylüyordunuz. Diyarbakır anneleri önce bizim annelerimizdir. Bunu ben onlarla konuştum. O çocukların geri dönmesi için mücadele eden biziz. Barış mücadelesi veren biziz" ifadelerini kullandı.

CHP Eskişehir milletvekili Jale Süllü, günde üç kadının öldürülmesinin hesabını vermeleri gerektiğini belirterek, "Sizin tutunabileceğiniz hiçbir konu yok. Suçta sizin, günah da sizin. Hiçbiriniz bu konuda hiçbir şey yapmıyorsunuz" şeklinde konuştu.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, kadın milletvekillerine daha çok söz vermek istediğini belirterek, "Kadının kadın tarafından şiddete uğradığını gördüm. Kadın arkadaşların hemcinslerine saygı göstermesini rica ediyorum" diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, iktidarın iyi yaptığı şeyleri anlatacağını kaydederek, "Aynı şeyleri söylüyorsunuz' derken, aynı şeyleri söylerseniz, aynı şeyleri dinlersiniz. Biz hiç kimseyi Diyarbakır'da tehdit ve şantajla tutmuyoruz. Bu anneler bizim İl Başkanlığımız önünde değil, İYİ Parti İl Başkanlığı önünde değil, Türkiye'de 80'den fazla siyasi parti var. Onların önünde değil, sizin İl Başkanlığınız önünde duruyorsa ve çocuklarım nasıl götürüldü diye düşünüyorsa, bunun altında kalırsınız, bunun cevabını vermek sizin göreviniz. Gencecik kızların nasıl kaçırıldığını ve oradaki eli kanlı teröristlere nasıl peşkeş çekildiğini emniyetin raporlarında okumaktayız" ifadelerini kullandı. Muş, İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayanların AK Parti hükümeti olduğunu hatırlattı.

AK Parti Diyarbakır milletvekili Oya Eronat, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturan ailelere değinerek, "Bir baba şu cümleyi kullandı: Hangi partinin il binasından bir traktör battaniye çıkar? HDP İl Binasından bir traktör battaniye çıkarıldı. Bir baba; 'Bu parti Kandil'in askerlik şubesi gibi çalışmış. Çocuklarımızı burada kaybettik, burada istiyoruz' dedi. Ayşegül Biçer'i dinleyin. 16 yaşında oğlu kaçırılıyor. Kaçıran kişi ile oğlan telefonda görüştürüyor. 'Bir tane oğlum var. 32 yaşındayım, kanser hastasıyım, beraber büyüdüm. Ne olursunuz oğlumu geri gönderin' diyor. Karşı taraftaki sözde komutan denilen ahlaksız, 'Bir taneler daha tatlı olur. Oğlunu göndermeyeceğiz' diyor" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Ziya Selçuk'tan velilere yarıyıl tatili ricası
26 Ocak 2021 20:32		 FETÖ'den alınan şirketler ortalama yüzde 65 büyüdü
26 Ocak 2021 20:31
Sivas'ta kenevir ekimi için 1 Nisan'a kadar başvuru alınacak
26 Ocak 2021 20:30		 Mehmetçik'ten Libya ordusuna eğitim desteği
26 Ocak 2021 19:55
CHP'li Aydın, TBMM kürsüsüne yumurta ile çıktı
26 Ocak 2021 19:38		 Vaka sayısı 7 binin üstüne çıktı
26 Ocak 2021 19:19
AK Parti Hakkari İl Başkanı istifa etti
26 Ocak 2021 19:13		 TBMM Dışişleri Komisyonunda iki kanun teklifi kabul edildi
26 Ocak 2021 18:37
Erdoğan'dan 'Yetimlerin Babası Kazım Karabekir' paylaşımı
26 Ocak 2021 17:57		 Ak Partili Çelik'ten, İnsan Hakları Eylem Planı açıklaması
26 Ocak 2021 17:32
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:31 - FETÖ'den alınan şirketler ortalama yüzde 65 büyüdü20:30 - Sivas'ta kenevir ekimi için 1 Nisan'a kadar başvuru alınacak20:28 - Fransa'da öğretmen ve okul hemşireleri greve gitti20:16 - Bebeğini yastıkla boğarak öldüren anneye müebbet hapis20:03 - Salgında dizüstü bilgisayar ve tablet satışları katlandı20:02 - Horoz dövüşü yaptıran kişiye 105 bin lira para cezası
20:01 - Akıllı cep telefonu üretimine ithalatta gözetim muafiyeti19:57 - Yalova'da evlerin duvarlarına yazılan yazılarla ilgili soruşturma19:56 - Biden yönetimi, Filistin'e yardımları yeniden başlatacak19:55 - Mehmetçik'ten Libya ordusuna eğitim desteği19:53 - Buz tutan Sırakayalar Şelalesi görsel şölen sunuyor19:50 - Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor
19:42 - Almanya ve AB: Sosyal medya devlerini dizginleyelim19:41 - Sosyal medya fenomeninin paylaştığı video kurgu çıktı19:38 - CHP'li Aydın, TBMM kürsüsüne yumurta ile çıktı19:19 - Vaka sayısı 7 binin üstüne çıktı19:13 - AK Parti Hakkari İl Başkanı istifa etti
18:54 - TBMM'de kadın milletvekilleri arasında tansiyon yükseldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Yoğun kar yağışı geliyor: Meteoroloji saat vererek uyardı!
Türkiye'den Volkswagen'e makam aracı misillemesi
Hukuk fakültesi mezunu memurlar için açıklama
İlk hedef, öğretmen ve polislerin de aralarında olduğu 12 milyon aşılama
13 bin sağlık personelinin iller arası nakil sonuçları belli oldu
Belediye Başkanı, kardeşine 3 müdürlük verdi!
2021 EKPSS tercih sonuçları açıklandı
Son ankete göre, Erdoğan'a en yakın rakip
Bu miktarlardan fazla akaryakıtta indirim yapılırsa, pompaya yansıyacak
Gıdada fahiş fiyata yeni tedbirler geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pişmanlık 1
debi 1
gayda 2
gel kuçu kuçu 1
Şiir yazan erkek 2
memurlar.net sözlük 2
okula bela okuyan çocuk 1
25.01.2021 fenerbahçe vs kayserispor maçı 2
Blade Runner 1
mesut özil'in fenerbahçe'ye transferi 4
SON İLANLAR
Konya Cihanbeyli SYDV personel alacak
İznik Ova Köyleri Sulama Birliği geçici işçi alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van İpekyolu Belediyesi 2 İşçi Alacak
Niğde Altunhisar Belediyesi 5 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam