1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Vaka sayısı 7 binin üstüne çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 303 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti.
 26 Ocak 2021 19:19
+Aa- Yazdır
Vaka sayısı 7 binin üstüne çıktı

Sağlık Bakanlığı 26 Ocak 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 303 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1.791 oldu, 8 bin 108 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 322 bin 511'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ise şöyle; Tedbir ve kısıtlamalara uyumla vaka sayılarını önemli ölçüde düşürdük. Ancak son günlerde 5.000-7.000 arasında seyreden vaka sayıları hala tedirgin edici seviyede. Kapalı ortamlarda kalabalıktan uzak durmalı, maske ve mesafe kurallarına özen göstermeliyiz.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
DSÖ: Yılın ilk 100 gününde tüm sağlık çalışanlarını aşılayın
25 Ocak 2021 23:22		 'Hastalık karşısında ne kadar aciz olduğumuzu gördüm'
25 Ocak 2021 19:58
Prof. Dr. Yetim: Ozon tedavisi Covid-19'da etkili oldu
24 Ocak 2021 23:26		 Vaka sayıları açıklandı: Hasta sayısı düne göre azaldı
24 Ocak 2021 19:07
AB'den ilaç firmalarına uyarı: Aşı sözleşmelerine uyun
24 Ocak 2021 18:29		 Ağır hasta sayısı 2 binin altına düştü
23 Ocak 2021 19:44
Böbrek hastalarında aşı ile ilgili özel bir yan etki beklenmiyor
23 Ocak 2021 17:25		 Sigara ve alkol 'aşı etkinliğini' azaltabiliyor
23 Ocak 2021 16:28
Yıkanan veya kolonya sıkılan maskede korkutan sonuç
23 Ocak 2021 15:44		 Koronavirüse yakalanan ünlü sunucudan haber var!
21 Ocak 2021 23:08
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:31 - FETÖ'den alınan şirketler ortalama yüzde 65 büyüdü20:30 - Sivas'ta kenevir ekimi için 1 Nisan'a kadar başvuru alınacak20:28 - Fransa'da öğretmen ve okul hemşireleri greve gitti20:16 - Bebeğini yastıkla boğarak öldüren anneye müebbet hapis20:03 - Salgında dizüstü bilgisayar ve tablet satışları katlandı20:02 - Horoz dövüşü yaptıran kişiye 105 bin lira para cezası
20:01 - Akıllı cep telefonu üretimine ithalatta gözetim muafiyeti19:57 - Yalova'da evlerin duvarlarına yazılan yazılarla ilgili soruşturma19:56 - Biden yönetimi, Filistin'e yardımları yeniden başlatacak19:55 - Mehmetçik'ten Libya ordusuna eğitim desteği19:53 - Buz tutan Sırakayalar Şelalesi görsel şölen sunuyor19:50 - Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor
19:42 - Almanya ve AB: Sosyal medya devlerini dizginleyelim19:41 - Sosyal medya fenomeninin paylaştığı video kurgu çıktı19:38 - CHP'li Aydın, TBMM kürsüsüne yumurta ile çıktı19:19 - Vaka sayısı 7 binin üstüne çıktı19:13 - AK Parti Hakkari İl Başkanı istifa etti
18:54 - TBMM'de kadın milletvekilleri arasında tansiyon yükseldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Yoğun kar yağışı geliyor: Meteoroloji saat vererek uyardı!
Türkiye'den Volkswagen'e makam aracı misillemesi
Hukuk fakültesi mezunu memurlar için açıklama
İlk hedef, öğretmen ve polislerin de aralarında olduğu 12 milyon aşılama
13 bin sağlık personelinin iller arası nakil sonuçları belli oldu
Belediye Başkanı, kardeşine 3 müdürlük verdi!
2021 EKPSS tercih sonuçları açıklandı
Son ankete göre, Erdoğan'a en yakın rakip
Bu miktarlardan fazla akaryakıtta indirim yapılırsa, pompaya yansıyacak
Gıdada fahiş fiyata yeni tedbirler geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sizlere ömür 1
okula bela okuyan çocuk 1
debi 1
dalbat 3
oğuz boyları 1
pişmanlık 1
evelik 1
cil otu 1
intikam soğuk yenen bir yemektir 1
gel kuçu kuçu 1
SON İLANLAR
Konya Cihanbeyli SYDV personel alacak
İznik Ova Köyleri Sulama Birliği geçici işçi alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van İpekyolu Belediyesi 2 İşçi Alacak
Niğde Altunhisar Belediyesi 5 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam