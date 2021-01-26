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CHP'li Aydın, TBMM kürsüsüne yumurta ile çıktı

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, "zam şampiyonu" olarak nitelendirdiği yumurta, ayçiçeği yağı, peynir ve makarnayı kürsüye bıraktı
 26 Ocak 2021 19:38
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CHP'li Aydın, TBMM kürsüsüne yumurta ile çıktı

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, "Gıda fiyatlarında meydana gelen artışın nedeni neydi? Bu dünyada üretimi elinde tutma, dünyayı insanları midesinden yakalayarak yönetme, dünyada gıda üzerinden bir diktatörlük kurma arzusunda olan fırsatçılardı." dedi.

CHP, gıda fiyatlarındaki artışın araştırılmasına dair önergesinin bugün görüşülmesini, TBMM Genel Kuruluna grup önerisi olarak getirdi.

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Meclis'in çalışmalarına verdiği bir aylık arada sahada vatandaşlarla bir araya geldiklerini, ülkenin kan ağladığını, esnafın bittiğini, alınan önlemlerin hiçbir çare olmadığını tespit ettiklerini savundu.

Genel Kurula gelmeden önce marketten alışveriş yaptığını ifade eden Aydın, kürsüye, bir poşette getirdiği yumurta, ayçiçeği yağı, peynir ve makarnayı çıkardı. Elindeki market fişini gösteren Aydın, bu ürünlerin "zam şampiyonu" olduğunu, serçe parmakla taşınabilecek ağırlıktaki bu poşetin 70 lira tuttuğunu söyledi.

Bu arada, kutuda getirdiği yumurtaların kırılması üzerine Aydın, "Heyecandan yumurtayı kırdım. Yumurta dayanamadı, kırıldı." dedi.

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Kovid-19 salgını süreciyle birlikte dünyada ve Türkiye'de gıda ürünlerinin, stratejik ürün haline geldiğinin görüldüğünü söyledi.

Çiftçi ve üreticiye şaşı bakışın devam ettiğini öne süren Yokuş, market ve alışveriş merkezlerinin her gün gıda ürünlerinin etiketlerini değiştirdiğini, iktidarın ise bunu seyrettiğini savundu.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç da gıda fiyatlarının diğer emtialara göre daha fazla arttığı tespitine katıldığını ancak bunun nedenine bakılması gerektiğini belirtti.

Dünyada yaklaşık 1 milyar ton mısır, yaklaşık 750 milyon ton buğday, yaklaşık 300 milyon ton da soya üretimi bulunduğuna işaret eden Kılıç, dünyadaki finans oligarşisi ve gıda tekelcilerinin, sistemlerini bunun üzerine kurduğunu kaydetti.

Dünyada salgının dışında doğal felaket, kıtlık yaşanmadığını anlatan Kılıç, şöyle devam etti:

"Türkiye'de üretimde bir düşüş yok. Bir yılda dünyadaki insan sayımızda kabul edilemeyecek bir artış yok. Dünyada geçen yıl gıda üretimlerinde herhangi bir azalma yaşanmadı. Pandemiye rağmen ülkeler bunu güzel yönetti. Türkiye, pandemiye rağmen üretimini insana ulaştırılmasını en iyi yöneten, dünyada takdir edilen, hiçbir sıkıntı yaşanmadan bu süreci yöneten ülkelerden biriydi. Buna rağmen gıda fiyatlarında meydana gelen artışın nedeni neydi? Bu dünyada üretimi elinde tutma, dünyayı insanları midesinden yakalayarak yönetme, dünyada gıda üzerinden bir diktatörlük kurma arzusunda olan fırsatçılardı. Bir firma mısır üretiminin yarısına yakınını alan, satan, pazarlayan konumda. Mısır, soya, yağda da öyle. Bunlar, bu anı bekliyordu. Dünyada hiçbir sıkıntı yokken, kriz ortamı, açlık korkusu oluşturarak, kendi emellerine, daha fazla kazanma arzularına hizmet edecek bir politika geliştirdiler. Bu sürecin daha hasarsız atlatılabilmesi için AK Parti hükümetleri olarak, her zaman çiftçimizin yanında, girdi maliyetlerinin düşürülmesiyle ilgili tarımsal destekleri vermeye devam ederek, bu yükü azaltmaya çalışıyoruz."

CHP'nin grup önerisinin reddedilmesinin ardından AK Parti'nin, Meclis'in bu ay ve şubata dair çalışma takvimine ilişkin grup önerisi görüşülerek, kabul edildi.

Genel Kurul, gündemindeki tekliflerin görüşmelerini tamamlayamaması halinde 29 Ocak Cuma günü de toplanacak.
Anadolu Ajansı
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