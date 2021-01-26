1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sosyal medya fenomeninin paylaştığı video kurgu çıktı

Bağcılar'da geçtiğimiz günlerde su ve mendil satan bir çocuğun açım diyen bir kişiye para verdiği videolar sosyal medya da paylaşılmıştı. konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri ve kaymakamlık olayın kurgu olduğunu ortaya çıkardı.
 26 Ocak 2021 19:41
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Bağcılar'da geçtiğimiz günlerde su ve mendil satan bir çocuğun açım diyen bir kişiye para verdiği videolar sosyal medya da paylaşılmıştı. konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri ve kaymakamlık olayın kurgu olduğunu ortaya çıkardı.

Bağcılar'da Murat Berk Kurubacak isimli 12 yaşındaki çocuk sokakta mendil ve su satarken, sosyal medya fenomeni Fariz 31 lakaplı Umut isimli kişi yanına gelerek para istedi. Bunun üzerine çocuk cebindeki 10 lirayı verdi. Aralarında geçen konuşmalar ise kısa sürede sosyal medyada büyük ses getirdi. Bağcılar Asayiş Şube ekipleri ve Bağcılar Kaymakamlığı hemen harekete geçti. Ekipler, Bağcılar'da oturan küçük çocuğun ailesine ulaştı. Aile mağduriyetlerinin olmadığı ve olayın tamamen kurgu olduğu ortaya çıktı.

Olayın takipçisi olduklarını belirten Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, "Ortada bir suç var. Valimizin de talimatlarıyla işlemleri başlatacağız. Her önüne gelen sosyal medyaya video koyduğu zaman ortada farklı şeyler olabiliyor. İşin doğrusu Pazar günü bende videoyu izlediğim zaman üzüldüm. Bağcılar Kaymakamı olarak, bu yaştaki bir çocuğun mendil satması bizim içinde vicdani bir sorumluluk sıkıntı oluşturdu. Bu tür videolar son dönemde popüler oldu belki popülerlik ve kazanç sağlıyor ama toplum vicdanını zedeliyor. Bu hassas dönemde pandemi nedeniyle insanlar sıkıntıya uğradı. Bu videoları çeken arkadaşlara sesleniyorum bunu maddi çıkar haline getirmeyelim" ifadelerini kullandı.

"Haberim yoktu"

Küçük çocuğun annesi, böyle bir video olacağını bilmediklerini kaydederek, "Benim oğlumun arkadaşlarıydı youtuberlar video çekmek istediklerini söylediler eğlenceli bir video için. Aynı gün Umut geldi, biz Murat'ı dükkana getirdik. Sonrasında Fariz geldi ben onu tanımıyordum. Murat Berk tepki gösterdi nasıl olacak diye çünkü Umut'u tanıyordu. Videonun içeriğiyle ilgili benim de hiçbir bilgim yoktu. Murat Berk'e videoyu sordum peçete ve su dediler sonrasında su olmasına karar verdiler dedi. Sonrasında böyle videolar olmasın diye bir daha biz onu uyardık. Fariz, Murat'la bir gün geçirme videosu olacağını söyledi. Ben de bunun bir kurgu olduğunu söyle dedim. Çocuğumun orada peçete ve su satan olarak görülmesinden hoşlanmadım. Tamam dedi, ilk video çekildi, ikinci videonun ardından ben olayın üzerinde durmadım. Dün akşam sosyal medyaya düşünce öğrendim" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor
26 Ocak 2021 19:50		 Şehit babası gibi polisliği seçip ilçe emniyet müdürü oldu
26 Ocak 2021 18:51
İsveç'te kaybolan Türk asıllı subay 3 aydır bulunamıyor
26 Ocak 2021 18:24		 Meteoroloji yarın için uyardı! Karla karışık yağmur bekleniyor
26 Ocak 2021 15:32
İl Sağlık Müdürü, koronayı atlatıp görevine döndü
26 Ocak 2021 15:10		 Koronadan yoğun bakımda yatarken aynı hastanede oğlu dünyaya geldi
26 Ocak 2021 14:22
Meteorolojiden bir uyarı da denizler için geldi
26 Ocak 2021 14:14		 Kemal Sunal'ın 'Doktor Civanım' filmi gerçek oldu
26 Ocak 2021 14:07
Bakan Dönmez: Rüzgardan elektrik üretimimiz rekor tazeledi
26 Ocak 2021 13:29		 Türkiye'nin batısında bugün kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor
26 Ocak 2021 12:46
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:32 - Bakan Ziya Selçuk'tan velilere yarıyıl tatili ricası20:31 - FETÖ'den alınan şirketler ortalama yüzde 65 büyüdü20:30 - Sivas'ta kenevir ekimi için 1 Nisan'a kadar başvuru alınacak20:28 - Fransa'da öğretmen ve okul hemşireleri greve gitti20:16 - Bebeğini yastıkla boğarak öldüren anneye müebbet hapis20:03 - Salgında dizüstü bilgisayar ve tablet satışları katlandı
20:02 - Horoz dövüşü yaptıran kişiye 105 bin lira para cezası20:01 - Akıllı cep telefonu üretimine ithalatta gözetim muafiyeti19:57 - Yalova'da evlerin duvarlarına yazılan yazılarla ilgili soruşturma19:56 - Biden yönetimi, Filistin'e yardımları yeniden başlatacak19:55 - Mehmetçik'ten Libya ordusuna eğitim desteği19:53 - Buz tutan Sırakayalar Şelalesi görsel şölen sunuyor
19:50 - Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor19:42 - Almanya ve AB: Sosyal medya devlerini dizginleyelim19:41 - Sosyal medya fenomeninin paylaştığı video kurgu çıktı19:38 - CHP'li Aydın, TBMM kürsüsüne yumurta ile çıktı19:19 - Vaka sayısı 7 binin üstüne çıktı
19:13 - AK Parti Hakkari İl Başkanı istifa etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Yoğun kar yağışı geliyor: Meteoroloji saat vererek uyardı!
Türkiye'den Volkswagen'e makam aracı misillemesi
Hukuk fakültesi mezunu memurlar için açıklama
İlk hedef, öğretmen ve polislerin de aralarında olduğu 12 milyon aşılama
13 bin sağlık personelinin iller arası nakil sonuçları belli oldu
Belediye Başkanı, kardeşine 3 müdürlük verdi!
2021 EKPSS tercih sonuçları açıklandı
Son ankete göre, Erdoğan'a en yakın rakip
Bu miktarlardan fazla akaryakıtta indirim yapılırsa, pompaya yansıyacak
Gıdada fahiş fiyata yeni tedbirler geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
türk usulü çocuk yetiştirme teknikleri 4
oturak varken masaya oturan insan 5
sokağa çıkma yasağının protesto edilmesi 7
idal'a dokunan yanıyor 2
anafor 2
levrek 1
araba camının buharlanması 1
mesutol 1
gel kuçu kuçu 1
24 ocak 2020 sivrice depremi 1
SON İLANLAR
Konya Cihanbeyli SYDV personel alacak
İznik Ova Köyleri Sulama Birliği geçici işçi alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van İpekyolu Belediyesi 2 İşçi Alacak
Niğde Altunhisar Belediyesi 5 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam