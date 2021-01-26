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Buz tutan Sırakayalar Şelalesi görsel şölen sunuyor

Bayburt'ta hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle buz sarkıtlarının oluştuğu Sırakayalar Şelalesi'nde adeta seyrine doyumsuz manzaralar oluştu.
 26 Ocak 2021 19:53
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Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgeleri arasında, tarihi İpek Yolu güzergahındaki Bayburt'ta, doğa turizmi açısından önemli mekanlar arasında yer alan Sırakayalar Şelalesi, kent merkezine 16 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Divanyolu Dağları ile Kırklar Tepe eteklerinden doğduktan sonra Yaylalar köyündeki Komönü ve Başçayırlar mevkisinde toplanarak Kopuz Deresi üzerinden dökülen Sırakayalar Şelalesi, yörede son günlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk havanın da etkisiyle dondu. Şelalede oluşan ve boyları 10 metreyi aşan buz sarkıtları, güzel manzaralar oluşturdu.

Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle kışın da hem çevresindeki kar örtüsü hem de buz sarkıtları ile görenleri hayran bıraktıran şelale, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle en sessiz günlerini geçiriyor.

Ziyaretçilerden Ahmet Kırmızıoğlu, AA muhabirine, şelalenin ziyaretçilerine her mevsim farklı güzellikler sunduğunu söyledi.

Metrelerce yükseklikte buz sarkıtları oluşan şelaleyi görenlerin hayran kaldığını belirten Kırmızıoğlu, "Şelale tamamen buz tuttu. Biz de bu güzellikleri görmek için arkadaşlarla geliyoruz. Fotoğraf çekiyoruz. Bazen misafirlerimizi de buraya getiriyoruz, adeta hayran kalıyorlar. Hava soğuk olmasına rağmen bu güzelliği görmek bizi mutlu ediyor." dedi.

Ali Kahraman ise şelalenin her mevsim ayrı güzelliğe büründüğüne işaret ederek, şöyle konuştu:

"Şelaleyi yazın piknik amaçlı ziyaret ediyoruz. İki hafta önce geldik ancak bu kadar buzlanma yoktu. Havalar soğuyunca tekrar geldik. Tabii çok güzel bir manzarayla karşılaştık. Sarkıtlar, kar gerçekten çok güzel bir manzara oluşturuyor. Şelalenin arkasındaki güvenli bir yoldan sarkıtların arkasına girebiliyorsunuz. Burası adeta bir pencere gibi çok güzel görüntü veriyor."

Umut Coşkun da Mersinli olduğunu kaydederek, "Daha önce bu kadar kar, buz hiç görmemiştim. Akan suyun donduğunu ilk defa burada gördüm. Benim için değişik, güzel bir deneyim oldu." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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