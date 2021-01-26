Buz tutan Sırakayalar Şelalesi görsel şölen sunuyor
|26 Ocak 2021 19:53
|+Aa- Yazdır
Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgeleri arasında, tarihi İpek Yolu güzergahındaki Bayburt'ta, doğa turizmi açısından önemli mekanlar arasında yer alan Sırakayalar Şelalesi, kent merkezine 16 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
Divanyolu Dağları ile Kırklar Tepe eteklerinden doğduktan sonra Yaylalar köyündeki Komönü ve Başçayırlar mevkisinde toplanarak Kopuz Deresi üzerinden dökülen Sırakayalar Şelalesi, yörede son günlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk havanın da etkisiyle dondu. Şelalede oluşan ve boyları 10 metreyi aşan buz sarkıtları, güzel manzaralar oluşturdu.
Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle kışın da hem çevresindeki kar örtüsü hem de buz sarkıtları ile görenleri hayran bıraktıran şelale, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle en sessiz günlerini geçiriyor.
Ziyaretçilerden Ahmet Kırmızıoğlu, AA muhabirine, şelalenin ziyaretçilerine her mevsim farklı güzellikler sunduğunu söyledi.
Metrelerce yükseklikte buz sarkıtları oluşan şelaleyi görenlerin hayran kaldığını belirten Kırmızıoğlu, "Şelale tamamen buz tuttu. Biz de bu güzellikleri görmek için arkadaşlarla geliyoruz. Fotoğraf çekiyoruz. Bazen misafirlerimizi de buraya getiriyoruz, adeta hayran kalıyorlar. Hava soğuk olmasına rağmen bu güzelliği görmek bizi mutlu ediyor." dedi.
Ali Kahraman ise şelalenin her mevsim ayrı güzelliğe büründüğüne işaret ederek, şöyle konuştu:
"Şelaleyi yazın piknik amaçlı ziyaret ediyoruz. İki hafta önce geldik ancak bu kadar buzlanma yoktu. Havalar soğuyunca tekrar geldik. Tabii çok güzel bir manzarayla karşılaştık. Sarkıtlar, kar gerçekten çok güzel bir manzara oluşturuyor. Şelalenin arkasındaki güvenli bir yoldan sarkıtların arkasına girebiliyorsunuz. Burası adeta bir pencere gibi çok güzel görüntü veriyor."
Umut Coşkun da Mersinli olduğunu kaydederek, "Daha önce bu kadar kar, buz hiç görmemiştim. Akan suyun donduğunu ilk defa burada gördüm. Benim için değişik, güzel bir deneyim oldu." ifadesini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bu ilin haritasında dikkat çeken görüntü: Kuzeyi kırmızı, güneyi yeşil
26 Ocak 2021 18:31
|Sakarya Valisi Kaldırım'dan 'patlama ihbarı' açıklaması
26 Ocak 2021 18:17
|Bir ilçede daha sevindiren haber: Korona vakası kalmadı
26 Ocak 2021 17:04
|AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Yeniden kar geliyor
26 Ocak 2021 16:26
|Bu belediyede sigarayı bırakan personele teşvik primi verilecek
26 Ocak 2021 13:22
|Meteoroloji'den o bölge için 'turuncu' uyarı: Kar yağışı bekleniyor
26 Ocak 2021 13:19
|İstanbul'da kısıtlamanın başlamasına rağmen trafik yoğunluğu
25 Ocak 2021 22:30
|Tarihi camideki 259 yıllık güneş saatine badana yapıldı
25 Ocak 2021 19:48
|Buzullar 30 yıl öncesine göre yüzde 57 daha hızlı eriyor
25 Ocak 2021 19:40
|Sitelere motorlu araçla giremeyen kuryelere şimdide asansör engeli
25 Ocak 2021 17:17