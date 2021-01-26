Horoz dövüşü yaptıran kişiye 105 bin lira para cezası

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde horoz dövüştürdüğü iddia edilen kişiye 105 bin 400 lira para cezası verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Fırat Mahallesi'nde horoz dövüşü yapılacağı belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 17 horoz, içinde isimler ve para miktarı yazılı olan defter, horozların ayaklarını ve gagalarını sivrileştirmeye yarayan yeğe ve terazi bulundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince, Ü.T'ye 5199 sayılı kanuna muhalefet suçundan 17 horoz için 105 bin 400 lira para cezası kesildi.

Adresteki 71 kişiye ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden para cezası uygulandı.

Horozlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.