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Salgında dizüstü bilgisayar ve tablet satışları katlandı

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Wang, en fazla büyümeyi, evden çalışma ve evden eğitimin başlaması ile dizüstü bilgisayar ve tablet ürünlerinde gördüklerini bildirdi.
 26 Ocak 2021 20:03
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Salgında dizüstü bilgisayar ve tablet satışları katlandı

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 yılının kimsenin beklemediği ve hayatı büyük ölçüde değiştiren olaylara sahne olduğunu söyledi.

Bu durumun teknoloji dünyasına yansımalarını çok net bir şekilde gördüklerine işaret eden Wang, şunları kaydetti:

"Dijitalleşmenin vites yükselterek hızlanması, evden çalışmayı belki de hayatlarında ilk defa deneyimleyen kişileri, bambaşka bir paradigmanın içerisine itti. Bu değişimi, özellikle dizüstü bilgisayar ve tablet satışlarının tüm ülke genelinde artmasıyla da sayısal olarak gözlemleme şansını elde ettik.

Huawei olarak, 2020 yılında piyasanın talepleri doğrultusunda farklı kategorilerde yer alan birçok yeni ürünü de tüketicilerimizle buluşturduk. MateBook ve MatePad serilerimizin hemen hemen her kullanıcıya hitap eden farklı modelleri, evde çalışmanın olmazsa olmazı kişisel güvenlik ve mahremiyete yönelik inovasyonlarıyla tüketiciler tarafından çok beğenildi."

Wang, mart ayının ortalarında, pandemi sürecine karşı korunma amaçlı alınan önlemlerin tüm tüketicilerin hayatlarında büyük değişiklik yarattığını söyledi.

"Eski cihazları yenilemek de tüketicilerin bir diğer tercihi oldu"

Seth Wang, çalışma, eğitim, öğretim ve eğlence süreçlerinin tamamının ev ortamına taşınmasının, tüketicileri bu ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri teknolojileri ve cihazları araştırmaya ittiğini, ellerindeki eski cihazları yenilemenin de tüketicilerin bir diğer tercihi olduğunu aktardı.

Pandeminin ilk başladığı sıralarda internet üzerinden alışveriş imkanı sağlayan Huawei Online Mağazası'nı açıp tüketicilerin kullanımına sunduklarını anımsatan Wang, "Tüm ürünlerimizin birçok kampanyayla yer aldığı bu mağazada tüketiciler, aynı zamanda cihazların detaylı teknik özelliklerini, destek dosyalarını da bulabildikleri gibi, yorumlarıyla kendi bilgi ve deneyimlerini de paylaşabiliyorlar." dedi.

Süreç içinde aldıkları aksiyonlar hakkında bilgi veren Wang, Huawei Mağaza mobil uygulamayı yayınlayarak mobil cihaz kullanan tüketicilerin merak ettikleri ürünleri incelemelerini ve satın alabilmelerini sağladıklarını kaydetti.

Wang, mağazalarda ve teknik servis merkezlerinde Sağlık Bakanlığı yönergelerine uygun olarak gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Sosyal mesafeye uyarak müşterilerimizi içeri aldık ve alanları sürekli dezenfekte ettik. Teknik servislerimiz, pandemi sürecinde gelen tüm ürünleri özel koşullarda dezenfekte ederek müşterilerimize ulaştırdı. Ayrıca, teknik servislerimizden yararlanmak isteyen müşterilerimizin teknik servislerimize gelmelerine gerek kalmadan, ücretsiz olarak kargo ile ürünlerini iletip tamir sonrası dezenfekte edilmiş olarak istedikleri adrese göndermeye devam ettik. Pandemi sürecinde servislerimize gelemeyen müşterilerimizin garanti sürelerini 3 ay uzattık ve bu döneme özel bazı indirimler de gerçekleştirdik."

"Kişilere büyük kolaylıklar sağlayan teknolojileri geliştirmeye devam edeceğiz"

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Wang, en fazla büyümeyi, evden çalışma ve evden eğitimin başlaması ile dizüstü bilgisayar ve tablet ürünlerinde gördüklerini belirterek, pandeminin başlaması ile tüketicilerin daha önce neredeyse hiç deneyimlemedikleri bir alanda, kendi düzen, iş yapış ve eğitim şekillerine hem işlev hem finansal açıdan uygun cihaz satın almak istediklerini söyledi.

Bu ani talebi karşılayabilecek, hem stok hem de birçok farklı ihtiyaca yönelik olarak tasarlanmış MateBook ve MatePad modelleri olduğu için bu kategorilerde çok hızlı ve sağlıklı büyüme elde ettiklerini aktaran Wang, şunları kaydetti:

"Huawei'nin geliştirdiği ve PC ile cep telefonu arasındaki ayrımı ortadan kaldıran Çoklu Ekran İş Birliği gibi teknolojiler, tam da bu dönemde şirketin teknoloji vizyonunun ne kadar doğru bir yolda olduğunu gösterdi. Artık hangi cihazda hangi işin yapıldığının bir öneminin kalmadığı akıllı teknoloji çağında, özellikle evden çalışan ve evden eğitim gören kişilere büyük kolaylıklar sağlayan bu teknolojileri geliştirmeye devam edeceğiz."

"Bu yönelimlerin 2021 yılında da süreceğini düşünüyoruz"

Seth Wang, esas büyümeyi online satış kanallarında gördüklerini, hem Huawei Online Mağaza internet sitesinin hem de Huawei Mağaza mobil uygulamasının bu büyümenin esas kaynağı olduğunu vurguladı.

Tüketicilerin olası ihtiyaçlarını önceden çok iyi öngörüp hemen aksiyona geçmelerinin, büyüme üzerinde çok olumlu etkiler yaptığına işaret eden Wang, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yönelimlerin 2021 yılında da süreceğini ancak tüketicilerin ilk satın alma paniği dalgasını atlattıktan sonra çok daha bilinçli ve seçici kararlar vereceğini düşünüyoruz. 2021 yılında yine bu dinamiklere göre pazarda yepyeni ürünlerimiz ile yer alacağız. Yeni amiral gemisi telefonumuz, öncekilere ek olarak daha farklı ve inovatif dizüstü bilgisayar çözümlerimiz, tabletlerimiz ve sürpriz bazı ürünlerimiz ile kullanıcıları fazlasıyla memnun edeceğimizi düşünüyoruz."
Anadolu Ajansı
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