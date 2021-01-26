Bebeğini yastıkla boğarak öldüren anneye müebbet hapis
|26 Ocak 2021 20:16
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Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Fatma Kaynak ile taraf avukatları katıldı.
Duruşma savcısı, daha önce verdiği mütalaasını tekrarlayarak, sanığın "kendini savunamayacak yakın akrabayı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.
Esasa ilişkin savunma yapan Kaynak hakkındaki suçlamaları reddetti.
"Olay günü bana yapılan baskılar nedeniyle bebeğimi öldürdüğümü söyledim ama ben öldürmedim." diyen Kaynak, beraat ve tahliye talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanığa "kendini savunamayacak yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığın duruşmalardaki iyi hali dikkate alınarak ceza müebbete çevrildi.
NE OLMUŞTU
Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Temsili Sokak'ta yaşayan Fatma Kaynak (21), 11 Ekim 2019'da eşi A. Kaynak'a mamayla doyurduğu 2,5 aylık bebeğinin durumunun kötüleştiğini ve hareket etmediğini söylemişti. Hastaneye götürülen bebeğin öldüğü tespit edilince polis ekipleri inceleme başlatmıştı.
Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Fatma Kaynak tutuklanmıştı.
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