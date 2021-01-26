Sivas'ta kenevir ekimi için 1 Nisan'a kadar başvuru alınacak
|26 Ocak 2021 20:30
|+Aa- Yazdır
Sivas Valiliği, endüstriyel kenevir ekimi yapmak isteyen çiftçilerin başvurularını 1 Nisan tarihine kadar yapabileceklerini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Şubat 2019 tarihinde Sivas'a yaptığı ziyarette, "Kenevir üretimini artırma kararımız çerçevesinde Sivas'ı 20'nci il olarak listeye eklemeyi planladık. Artık Sivas da kenevir üretecek." açıklamasının gerçeğe dönüştüğü kaydedildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Sivas Valiliğine gönderilen yazıda, Sivas'ta endüstriyel kenevir yetiştiriciliği yapmak üzere lif, sap ve tohum amaçlı kenevir ekim izni verildiğinin aktarıldığı açıklamada, ilgili kanun ve yönetmeliklere göre hareket edildiği vurgulandı.
Sivas Valiliğinin 6 Ocak 2021'de ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda 19 ilde izin verilen lif, sap ve tohum amaçlı kenevir yetiştiriciliği için talepte bulunduğunun belirtildiği açıklamada, kriterlere uyan kentin 2021 üretim yılından itibaren endüstriyel kenevir yetiştiriciliğine dahil edildiği aktarıldı.
Kenevirin izinsiz ekimi, izinli olsa dahi amacına uygun olmayan üretiminin yasak olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Kenevir ekimi yapmak isteyen çiftçilerimiz, 1 Nisan 2021 tarihine kadar başvuru formu, taahhütname, çiftçi kayıt sistemi belgesi, nüfus kayıt örneği ve arazi kroki belgesi ile bulunduğu yerdeki en yüksek idari kuruma (merkez ilçedekiler valiliği, diğer ilçedekiler ise kaymakamlıklara) başvurabilir." denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|CHP'deki tecavüz skandallarına bir yenisi daha eklendi!
26 Ocak 2021 22:20
|Vatandaştan İmamoğlu'na: Korona yok mu size?
26 Ocak 2021 22:14
|Salgın döneminin en çok güvenilen ismi: Fahrettin Koca
26 Ocak 2021 21:20
|Türkiye, BM Barış İnşa Fonu'na 1 milyon dolar hibe etti
26 Ocak 2021 20:39
|Bakan Ziya Selçuk'tan velilere yarıyıl tatili ricası
26 Ocak 2021 20:32
|FETÖ'den alınan şirketler ortalama yüzde 65 büyüdü
26 Ocak 2021 20:31
|Mehmetçik'ten Libya ordusuna eğitim desteği
26 Ocak 2021 19:55
|CHP'li Aydın, TBMM kürsüsüne yumurta ile çıktı
26 Ocak 2021 19:38
|Vaka sayısı 7 binin üstüne çıktı
26 Ocak 2021 19:19
|AK Parti Hakkari İl Başkanı istifa etti
26 Ocak 2021 19:13