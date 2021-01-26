1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Prof. Dr. Şener: Vaka sayısının düşmesi rehavete yol açmasın

Prof. Dr. Şener, Kovid-19 vaka sayısının düşmesinin rehavete yol açmaması uyarısında bulunarak, "Rakamlara kanmadan maske, mesafe, el hijyenini hiç ihmal etmeden uygun gruplarda sıramızı bekleyerek aşımızı olmamız gerekiyor." dedi.
 26 Ocak 2021 20:56
+Aa- Yazdır
Prof. Dr. Şener: Vaka sayısının düşmesi rehavete yol açmasın

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşılamaların başlaması ve halkın tedbir konusundaki duyarlılığının artmasıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını rakamlarında düşüşler yaşanmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Türkiye'de salgın başladığından bu yana çeşitli önlemlerle yayılımın önlenmeye çalışıldığını, bunda önemli mesafeler katedildiğini belirten Şener, şöyle devam etti:

"Salgının başından beri aslında İsviçre peyniri benzetmesi yaparak, birden çok önlemin bir arada yapılması gerektiğini söylemiştik. Neydi bunlar? Maske, mesafe, el hijyeni. Bunların dışında da kapalı alanlarda kalabalıklaşmamaktı. Aşının da gelmesiyle ve aktif olarak uygulanmaya başlamasıyla elimizde bir kozumuz daha oldu tabiri caizse. Aşıyı yaygınlaştırdıkça toplumda uygulamayı artırdıkça bu önlemlerin daha da faydasını göreceğiz. Dolayısıyla bu, aşılanmış kişilerin maskelerini çıkararak, mesafeye uymayarak dışarıda gezmesi demek değil. Hiç unutmamamız gereken bir şey var, antikor yanıtı her ne kadar aşı uygulama sonrası oluşsa dahi virüsü almanızı engellemez. Virüsü almayı engelleyecek tek şey aslında maske, mesafe ve el hijyeni üçlemesini hiç ihmal etmememiz."

"Hasta sayısının iyice düşmesi için aşının yaygınlaşması gerekiyor"

Şener, salgın sürecinde özellikle havaların soğuduğu kış aylarında daha dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.

Salgının hızının yavaşlamaya başladığını vurgulayan Şener, "Daha ağır hasta grubun daha az geldiğini, hastaneye yatış oranın düştüğünü, yoğun bakıma yatış oranının stabil kaldığını gördük. Dolayısıyla bu sterilizasyonun devam etmesi ve iyiye gitmesi, hasta sayısının iyice düşmesi için aşının yaygınlaşması gerekiyor. Aşı yaygınlaşırken de beraberinde maske, mesafe, el hijyeni ve kapalı kalabalık alanda kalmamaya dikkat etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Şener, tedbirler sayesinde düşen rakamların insanları aldatmaması gerektiğine dikkati çekti.

Şener, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mevcut rakamlar bizi aldatmasın. Çünkü sonuç olarak daha önceki dönemde de önlemler ilk kalktığı anda tekrar vakaların pik yaptığını, arttığını gördük, yaşadık. Dolayısıyla rakamlara kanmadan maske, mesafe, el hijyenini hiç ihmal etmeden uygun gruplarda sıramızı bekleyerek aşımızı olmamız gerekiyor. Biz aslında şu anda teknik olarak kış döneminin tam ortalarındayız. Yani devam eden süreçte 1 Mart'tan itibaren bahar dönemi başlayacak ama geçtiğimiz yıldaki deneyime baktığımızda bize bahar aylarında Türkiye'ye geldi ve hiçbir zaman hız kesmedi. Dolayısıyla hazirana kadar olan sürecin Türkiye'de yönetimi sıkıntılı. Beklenen hasta oranlarının azalmasının tek yolu aslında önlemlere uymamız. Bu önlemlere hep beraber uyarsak en yakın vadede bu musibetten kurtulacağımızı düşünüyoruz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Erbakan'ın yol arkadaşı, namaz kıldığı sırada vefat etti
26 Ocak 2021 22:15		 Yozgat'ta vatandaşın 'bayrak' hassasiyeti kameraya yansıdı
26 Ocak 2021 22:14
Sosyal medya fenomeninin paylaştığı video kurgu çıktı
26 Ocak 2021 21:41		 'Aşı olduktan sonra rehavete kapılmamak gerekir'
26 Ocak 2021 21:36
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor
26 Ocak 2021 19:50		 İsveç'te kaybolan Türk asıllı subay 3 aydır bulunamıyor
26 Ocak 2021 18:24
Meteoroloji yarın için uyardı! Karla karışık yağmur bekleniyor
26 Ocak 2021 15:32		 İl Sağlık Müdürü, koronayı atlatıp görevine döndü
26 Ocak 2021 15:10
Koronadan yoğun bakımda yatarken aynı hastanede oğlu dünyaya geldi
26 Ocak 2021 14:22		 Meteorolojiden bir uyarı da denizler için geldi
26 Ocak 2021 14:14
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:20 - CHP'deki tecavüz skandallarına bir yenisi daha eklendi!22:15 - Erbakan'ın yol arkadaşı, namaz kıldığı sırada vefat etti22:14 - Yozgat'ta vatandaşın 'bayrak' hassasiyeti kameraya yansıdı22:14 - Vatandaştan İmamoğlu'na: Korona yok mu size?21:41 - Sosyal medya fenomeninin paylaştığı video kurgu çıktı21:39 - Kuru bamyanın kilosu 200 TL'yi buldu
21:36 - 'Aşı olduktan sonra rehavete kapılmamak gerekir'21:33 - Almanya ülkeye girişleri kısıtlamayı inceliyor21:25 - Bilim insanları: Evcil hayvanlar da aşılanmalı21:20 - Salgın döneminin en çok güvenilen ismi: Fahrettin Koca21:14 - 3 bin yıllık tümülüsleri dozerle tahrip ettiler21:06 - Eriyen kar suları Karadeniz'in rengini değiştirdi
20:57 - TSK'nın Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı20:56 - Prof. Dr. Şener: Vaka sayısının düşmesi rehavete yol açmasın20:53 - Eşinden kalan miras ile evlenmek isteyen kişi dolandırıldı20:39 - Türkiye, BM Barış İnşa Fonu'na 1 milyon dolar hibe etti20:36 - Samsung ve Oppo Türkiye'de üretecek! Fiyatlar düşer mi?
20:32 - Bakan Ziya Selçuk'tan velilere yarıyıl tatili ricası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Yoğun kar yağışı geliyor: Meteoroloji saat vererek uyardı!
Türkiye'den Volkswagen'e makam aracı misillemesi
Hukuk fakültesi mezunu memurlar için açıklama
İlk hedef, öğretmen ve polislerin de aralarında olduğu 12 milyon aşılama
Belediye Başkanı, kardeşine 3 müdürlük verdi!
13 bin sağlık personelinin iller arası nakil sonuçları belli oldu
2021 EKPSS tercih sonuçları açıklandı
Vaka sayısı 7 binin üstüne çıktı
Bu miktarlardan fazla akaryakıtta indirim yapılırsa, pompaya yansıyacak
Son ankete göre, Erdoğan'a en yakın rakip
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
türk usulü çocuk yetiştirme teknikleri 4
Aşılamanın anlık takip edilmesi 1
cuma akşamı eve girip pazartesi sabahına kadar çıkmamak 2
uğursuz 4
türbin 1
kötü sanat müzesi 2
araba camının buharlanması 1
Fenerbahçe'den sağlık çalışanlarına jest 1
gayda 2
günün mottosu 1
SON İLANLAR
Konya Cihanbeyli SYDV personel alacak
İznik Ova Köyleri Sulama Birliği geçici işçi alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van İpekyolu Belediyesi 2 İşçi Alacak
Niğde Altunhisar Belediyesi 5 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam