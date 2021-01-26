3 bin yıllık tümülüsleri dozerle tahrip ettiler
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde 3 bin yıllık tümülüsleri dozerle tahrip eden şüpheliler aranıyor.
|26 Ocak 2021 21:14
|+Aa- Yazdır
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde 3 bin yıllık tümülüsleri dozerle tahrip eden şüpheliler aranıyor.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kendirlik Mahallesi Bozavlu mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı.
Harekete geçen ekipler, 3 bin yıllık tümülüslerin bulunduğu iki ayrı alanda paletli kepçeyle biri 8, diğeri 11 metre derinlikte kazı yapıldığını belirledi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de alanda inceleme yaptı.
Ekipler, tümülüslere zarar veren kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Eriyen kar suları Karadeniz'in rengini değiştirdi
26 Ocak 2021 21:06
|Buz tutan Sırakayalar Şelalesi görsel şölen sunuyor
26 Ocak 2021 19:53
|Bu ilin haritasında dikkat çeken görüntü: Kuzeyi kırmızı, güneyi yeşil
26 Ocak 2021 18:31
|Sakarya Valisi Kaldırım'dan 'patlama ihbarı' açıklaması
26 Ocak 2021 18:17
|Bir ilçede daha sevindiren haber: Korona vakası kalmadı
26 Ocak 2021 17:04
|AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Yeniden kar geliyor
26 Ocak 2021 16:26
|Bu belediyede sigarayı bırakan personele teşvik primi verilecek
26 Ocak 2021 13:22
|Meteoroloji'den o bölge için 'turuncu' uyarı: Kar yağışı bekleniyor
26 Ocak 2021 13:19
|İstanbul'da kısıtlamanın başlamasına rağmen trafik yoğunluğu
25 Ocak 2021 22:30
|Tarihi camideki 259 yıllık güneş saatine badana yapıldı
25 Ocak 2021 19:48