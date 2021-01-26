1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Salgın döneminin en çok güvenilen ismi: Fahrettin Koca

Türkiye'nin Kovid-19 döneminde haber tüketimi arttı. Kadir Has Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği araştırmaya göre, salgın döneminde açıklamalarına en çok güvenilen isim yüzde 43.8 ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. Araştırma, toplumun yüzde 35.1'inin en çok Facebook'tan yanlış bilgiye ulaştıklarını düşündüğüne işaret ediyor.
 26 Ocak 2021 21:20
+Aa- Yazdır
Salgın döneminin en çok güvenilen ismi: Fahrettin Koca

Medya kullanım alışkanlıklarında yaş, cinsiyet, sosyoekonomik statü ve dünya görüşünün etkilerini araştırmak için Kadir Has Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen 'Kovid-19 Bağlamında Türkiye'de Yanlış Bilgi Yayılımını Medya Kullanıcılarının Gözünden Anlamak ve Önleyici Faaliyet Önerileri Geliştirmek' araştırmasının sonuçları açıklandı.

'Türkiye, sosyal medyada yanlış bilgi ve sahte habere maruz kalma algısının en yüksek olduğu ülke'

Sputnik'in haberine göre; Araştırmanın sonuçlarını açıklayan Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Suncem Koçer Çamurdan, "2018'de yayımlanan Reuters Dijital Haber Raporu'na göre Türkiye, sosyal medya kullanıcılarının yanlış bilgi ve sahte haber maruz kalma algısının en yüksek olduğu ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor. Kadir Has Üniversitesi olarak gerçekleştirdiğimiz bu araştırmada, Kovid-19'a ilişkin görüntü ve yazı formatındaki internet içerikleri, yanlış bilgi ve haberin sosyal medya platformları ve mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla yayılımının Türkiye'deki dinamiklerini anlamayı amaçladık" dedi.

Türkiye'nin Kovid-19 döneminde haber tüketimi arttı

TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırmaya göre Kovid-19 döneminde Türkiye'nin haber tüketimi arttı. 'Salgın döneminde, daha öncesine göre bir değişiklik yaşadığınızı düşünüyor musunuz' sorusuna katılımcıların yüzde 49.4'ü 'evet, arttı' derken, yüzde 46 'hayır, bir değişiklik olmadı' ve yüzde 4.6 'evet, daha az' cevabını verdi.

Yanlış bilgiye en çok Facebook'tan erişiliyor

12 ilde şehir merkezlerinde yaşayan 18 yaş üstü 1087 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, sosyal ağlar arasında yanlış bilgiyle en çok karşılaşılan platform Facebook, geleneksel medya türleri arasında ise tartışma programları olarak çıktı.

Yanlış bilgiye en çok Facebook'ta karşılaştıklarını söyleyenlerin oranı yüzde 35.1. Facebook'u yüzde 32.9'la Ekşisözlük, yüzde 31.1'le Twitter, yüzde 27.9'la mesajlaşma uygulamaları, yüzde 25.5'le Instagram, yüzde 24.3'le kullanıcı içeriği, yüzde 23.8'le çevrimiçi haber sitesi, yüzde 22.3 ile YouTube ve son olarak yüzde 21.4 ile Google takip ediyor.

Neredeyse yüzde 46 Kovid-19 ile ilgili bilgilerin doğruluğunu kontrol ediyor

Araştırmaya göre, Kovid-19'la ilgili bilgilerin doğruluğunu kontrol edenlerin oranı yüzde 45.9'ken, kontrol etmeyenlerin oranı yüzde 23.4 ve 'ne kontrol ederim ne etmem' yanıtını verenlerin oranı ise 31.2. Araştırmanın sonuçlarına göre Kovid-19 ile ilgili bilgi ve haberlerin doğruluğunu en çok kontrol eden grup 18-29 yaş aralığı. Eğitim ve gelir seviyesi açısından üniversite seviyesi ve üst gelir grubu bir bilginin doğruluğunu ve yanlışlığını en fazla kontrol ettiğini söyleyen gruplar.

'Salgın döneminde açıklamalarına en çok güvenilen isim Sağlık Bakanı'

Salgın döneminde açıklamalarına en çok güvenilen ilk üç kişi ve kurum Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk Tabipleri Birliği ve Bilim Kurulu üyeleri oldu. Yüzde 43.8 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarına güvenirken, Koca'yı yüzde 31.7 ile Türk Tabipler Birliği takip ediyor. Yüzde 29.2 Bilim Kurulu'nun açıklamalarına güvendiğini söylerken, desteklediği partinin belediyesinin açıklamalarına güvenenler ise yüzde 26.5 oldu. Yüzde 25.3 de en çok Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına güveniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ise yüzde 20.2'yle Süleyman Soylu takip ediyor.

Burcu Okutan
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
CHP'deki tecavüz skandallarına bir yenisi daha eklendi!
26 Ocak 2021 22:20		 Vatandaştan İmamoğlu'na: Korona yok mu size?
26 Ocak 2021 22:14
Türkiye, BM Barış İnşa Fonu'na 1 milyon dolar hibe etti
26 Ocak 2021 20:39		 Bakan Ziya Selçuk'tan velilere yarıyıl tatili ricası
26 Ocak 2021 20:32
FETÖ'den alınan şirketler ortalama yüzde 65 büyüdü
26 Ocak 2021 20:31		 Sivas'ta kenevir ekimi için 1 Nisan'a kadar başvuru alınacak
26 Ocak 2021 20:30
Mehmetçik'ten Libya ordusuna eğitim desteği
26 Ocak 2021 19:55		 CHP'li Aydın, TBMM kürsüsüne yumurta ile çıktı
26 Ocak 2021 19:38
Vaka sayısı 7 binin üstüne çıktı
26 Ocak 2021 19:19		 AK Parti Hakkari İl Başkanı istifa etti
26 Ocak 2021 19:13
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:20 - CHP'deki tecavüz skandallarına bir yenisi daha eklendi!22:15 - Erbakan'ın yol arkadaşı, namaz kıldığı sırada vefat etti22:14 - Yozgat'ta vatandaşın 'bayrak' hassasiyeti kameraya yansıdı22:14 - Vatandaştan İmamoğlu'na: Korona yok mu size?21:41 - Sosyal medya fenomeninin paylaştığı video kurgu çıktı21:39 - Kuru bamyanın kilosu 200 TL'yi buldu
21:36 - 'Aşı olduktan sonra rehavete kapılmamak gerekir'21:33 - Almanya ülkeye girişleri kısıtlamayı inceliyor21:25 - Bilim insanları: Evcil hayvanlar da aşılanmalı21:20 - Salgın döneminin en çok güvenilen ismi: Fahrettin Koca21:14 - 3 bin yıllık tümülüsleri dozerle tahrip ettiler21:06 - Eriyen kar suları Karadeniz'in rengini değiştirdi
20:57 - TSK'nın Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı20:56 - Prof. Dr. Şener: Vaka sayısının düşmesi rehavete yol açmasın20:53 - Eşinden kalan miras ile evlenmek isteyen kişi dolandırıldı20:39 - Türkiye, BM Barış İnşa Fonu'na 1 milyon dolar hibe etti20:36 - Samsung ve Oppo Türkiye'de üretecek! Fiyatlar düşer mi?
20:32 - Bakan Ziya Selçuk'tan velilere yarıyıl tatili ricası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Yoğun kar yağışı geliyor: Meteoroloji saat vererek uyardı!
Türkiye'den Volkswagen'e makam aracı misillemesi
Hukuk fakültesi mezunu memurlar için açıklama
İlk hedef, öğretmen ve polislerin de aralarında olduğu 12 milyon aşılama
Belediye Başkanı, kardeşine 3 müdürlük verdi!
13 bin sağlık personelinin iller arası nakil sonuçları belli oldu
2021 EKPSS tercih sonuçları açıklandı
Vaka sayısı 7 binin üstüne çıktı
Bu miktarlardan fazla akaryakıtta indirim yapılırsa, pompaya yansıyacak
Son ankete göre, Erdoğan'a en yakın rakip
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
türk usulü çocuk yetiştirme teknikleri 4
Aşılamanın anlık takip edilmesi 1
cuma akşamı eve girip pazartesi sabahına kadar çıkmamak 2
uğursuz 4
türbin 1
kötü sanat müzesi 2
araba camının buharlanması 1
Fenerbahçe'den sağlık çalışanlarına jest 1
gayda 2
günün mottosu 1
SON İLANLAR
Konya Cihanbeyli SYDV personel alacak
İznik Ova Köyleri Sulama Birliği geçici işçi alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van İpekyolu Belediyesi 2 İşçi Alacak
Niğde Altunhisar Belediyesi 5 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam