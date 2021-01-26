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'Aşı olduktan sonra rehavete kapılmamak gerekir'

Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, "Aşı olduktan sonra tedbirleri elden bırakmamak gerekiyor. Rehavete kapılmadan aşı sonrasında maske, mesafe ve temizlik üçlüsündeki dikkati sürdürmek gerekir" dedi.
 26 Ocak 2021 21:36
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Prof. Dr. Mustafa Gerek, koronavirüsle mücadele kapsamında Çin'den 6,5 milyon doz aşının daha tekrar gelmesiyle birlikte bugün için yeterli düzeyde aşının bulunduğunu söyledi. Aşının koronavirüse karşı şu anda eldeki en güçlü silah olduğuna dikkat çeken Gerek, "Dolayısıyla bu salgını yenme noktasında her bireyin aşı olmada bir direnç veya isteksizlik göstermemesi beklenir. Aşıların olası yan etkilerine baktığımız zaman ölü virüs aşılarının çok ciddi yan etkilerinin olmadığını biliyoruz. Aşı yapıldıktan sonra bazı kişilerde aşı yerinde ağrı, hafif ateş ve ishal gibi Covid-19 semptomlarının bazı bulgularını yaşayabilmesi mümkün. Bugüne kadar bunların hiçbiri özel veya yoğun bir tedavi gerektirecek düzeyde olmadı" diye konuştu.

'KORONAVİRÜSE YAKALANMA KORKUSU DAHA CİDDİ'

Gerek, aşının hastalığa benzer biçimde ciddi bir yan etkisinin olmadığını ifade ederek, "Ancak kişilerin bilinen alerjileri varsa, aşının yapıldığı ortamdan ayrılmamalarında fayda var. Bu salgını önlemek bakımından herkesin bu noktada duyarlı ve istekli olmasında fayda var. Aşı olduğunuz zaman sizi koronavirüse karşı bu aşı koruyorsa ki yüksek oranda koruduğunu kabul ediyoruz; o zaman diğer korkuları yenmekte fayda var. Çünkü hasta olmak da bir korku yaratıyor. En azından sizin hasta olma korkunuza karşı elinizde bir imkan söz konusu; bunu iyi değerlendirmek lazım. Koronavirüse yakalanma korkusu bence aşı olma korkusundan çok daha ciddi bir durumdur. Aşıya karşı bir direnç göstermemek gerekir" dedi.

'AŞIDAN SONRA TEDBİRLERİ BIRAKMAMAK GEREKİYOR'

Toplumun yüzde 60-70'inin aşılanması halinde salgını yenme noktasında önemli bir başarı elde edileceğini kaydeden Gerek, şunları söyledi:

"Aşı olduktan sonra tedbirleri elden bırakmamak gerekiyor. Toplumsal bağışıklık oranı yüzde 70'lere ulaşmadan hiçbirimiz arzu ettiğimiz düzeyde emniyette değiliz. Aşıda ikinci dozu da olduktan sonra maske, mesafe ve temizlik konusuna aynı ölçüde özenli biçimde devam etmemiz gerekir. Ne zamana kadar; 'toplum bu enfeksiyonu artık yendi, toplumda bu enfeksiyon çok az düzeyde görülebilir' dediğimiz noktaya kadar devam etmekte fayda var. Eğer kendinizde bir viral üst solunum yolu enfeksiyonu hissediyorsanız, bu koronavirüs de olmayabilir, gribal enfeksiyon ya da nezle olabilir. Yine maske, mesafe ve temizlik konusuna aynı ölçüde dikkat etmekte, bu dikkati sürdürmekte fayda var. Mevcut enfeksiyonu başkalarına bulaştırma noktasında da maske önemli bir bariyer ve koruyucudur. Bu bakımdan rehavete kapılmadan aşı sonrasında maske, mesafe ve temizlik üçlüsündeki dikkati sürdürmek gerekir."
DHA
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