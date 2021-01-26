1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kuru bamyanın kilosu 200 TL'yi buldu

Lezzeti ve vücuda olan faydaları ile bilinen kuru bamyanın kilosu 200 TL'yi buldu. Kayseri'de baharatçılık yapan Adil Güler bamya fiyatları ile ilgili yaptığı değerlendirmesinde, bamyanın işçiliği zor bir ürün olduğunu söyledi.
 26 Ocak 2021 21:39
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Lezzeti ve vücuda olan faydaları ile bilinen kuru bamyanın kilosu 200 TL'yi buldu. Kayseri'de baharatçılık yapan Adil Güler bamya fiyatları ile ilgili yaptığı değerlendirmesinde, bamyanın işçiliği zor bir ürün olduğunu söyledi.

Lezzeti ile birlikte içerisindeki yüksek lif oranı ve yüksek besin değerleri nedeniyle tercih edilen kuru bamyanın kilosu 200 TL'yi buldu. 1 kilo bamya için neredeyse bin tane bamya toplanması gerektiğini söyleyen Baharatçı Adil Güler, bamyanın kurutulması ve toplanmasının zor olduğu için fiyatının yüksek olduğunu ifade etti.

100 gram bamyanın 4 kişilik bir aileye yetebileceğini söyleyen Baharatçı Adil Güler, "Bamya 200 TL dediğimiz zaman insanlara fazla gibi geliyor ama değil. Çünkü kimse evine 1 kilo bamya almıyor. Normal 4 kişilik bir aile için 100 gram bamya yeterli geliyor. 100 gram bamya ise 20 TL yapıyor. 20 TL ile günümüzde 4 kişi hiçbir şey yiyemez. Vatandaşlar bamya kaç lira diye soruyor. 200 TL deyince de çok pahalı diye tepki veriyorlar. Ben bamyayı 4-5 sene evvelinde bile 200 TL'ye satıyordum. Çiçek bamya özellikle çok fazla işçiliği olan bir ürün, sabah toplayacaksınız. Belli bir miktarı kurutulur ya da kurutulmadan önce ipe dizilir. Dizildikten sonra tekrardan üzerindeki kuruyan çiçek üzerinden alınır. Sizin topladığınız çiçek 10 gram ise bunu kuruttuğunuzda 2 gram kalır. Yani zor ve işçilikli bir ürün ve 1 kilo oluşturabilmek için bin tane bamyayı dizmeniz gerekiyor. Bu da belirli bir işçilik gerektiriyor. Bazı vatandaşlarımız bahçelerinde dikip bize satmamız için getiriyorlar. Biz bu ürünleri 2. Sınıf olarak satıyoruz. Çünkü öyle bahçeye dikip kolayca yapılacak bir iş değil bamya üretmek. Bamyada herhangi bir üretimde bir sıkıntı yaşanmadığı için bir zam beklentimiz yok. Bamya çok rahat tüketilebilecek ve yararlı bir sebze. Bağışıklık sistemine çok iyi geliyor, sindirim sistemine çok iyi geliyor, şeker hastalığına, karaciğere çok iyi gelen bir sebze. Herkese tavsiye edebileceğim, özellikle kendimin de çok beğenerek yediğim bir yiyecek" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Benzine 7 kuruş zam! Pompaya yansımayacak
25 Ocak 2021 17:05		 Enflasyon Raporu 28 Ocak'ta açıklanacak
25 Ocak 2021 10:40
'Geçici bir gıda enflasyonu var, mayıs ayı gibi rahatlayacağız'
23 Ocak 2021 09:45		 Sütün fiyatı üreticide 2,5 lira, markette 8 lira
20 Ocak 2021 22:44
İzmir gevreğine zam geldi
18 Ocak 2021 22:07		 'Ayçiçek yağı fiyatlarındaki artışın sebebi sektör değil'
13 Ocak 2021 16:30
Benzin, motorin ve LPG'de indirim
13 Ocak 2021 12:41		 Yeni yıldaki yüzde 25 zam satışları vurdu!
13 Ocak 2021 11:45
Hamsinin kilosu 40 liraya çıktı
12 Ocak 2021 20:36		 Motorine 17 kuruş zam yapıldı ama pompaya yansımayacak
12 Ocak 2021 17:22
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:20 - CHP'deki tecavüz skandallarına bir yenisi daha eklendi!22:15 - Erbakan'ın yol arkadaşı, namaz kıldığı sırada vefat etti22:14 - Yozgat'ta vatandaşın 'bayrak' hassasiyeti kameraya yansıdı22:14 - Vatandaştan İmamoğlu'na: Korona yok mu size?21:41 - Sosyal medya fenomeninin paylaştığı video kurgu çıktı21:39 - Kuru bamyanın kilosu 200 TL'yi buldu
21:36 - 'Aşı olduktan sonra rehavete kapılmamak gerekir'21:33 - Almanya ülkeye girişleri kısıtlamayı inceliyor21:25 - Bilim insanları: Evcil hayvanlar da aşılanmalı21:20 - Salgın döneminin en çok güvenilen ismi: Fahrettin Koca21:14 - 3 bin yıllık tümülüsleri dozerle tahrip ettiler21:06 - Eriyen kar suları Karadeniz'in rengini değiştirdi
20:57 - TSK'nın Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı20:56 - Prof. Dr. Şener: Vaka sayısının düşmesi rehavete yol açmasın20:53 - Eşinden kalan miras ile evlenmek isteyen kişi dolandırıldı20:39 - Türkiye, BM Barış İnşa Fonu'na 1 milyon dolar hibe etti20:36 - Samsung ve Oppo Türkiye'de üretecek! Fiyatlar düşer mi?
20:32 - Bakan Ziya Selçuk'tan velilere yarıyıl tatili ricası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Yoğun kar yağışı geliyor: Meteoroloji saat vererek uyardı!
Türkiye'den Volkswagen'e makam aracı misillemesi
Hukuk fakültesi mezunu memurlar için açıklama
İlk hedef, öğretmen ve polislerin de aralarında olduğu 12 milyon aşılama
Belediye Başkanı, kardeşine 3 müdürlük verdi!
13 bin sağlık personelinin iller arası nakil sonuçları belli oldu
2021 EKPSS tercih sonuçları açıklandı
Vaka sayısı 7 binin üstüne çıktı
Bu miktarlardan fazla akaryakıtta indirim yapılırsa, pompaya yansıyacak
Son ankete göre, Erdoğan'a en yakın rakip
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hayatında bir türlü olmayan şey 2
mesutol 1
tc kimlik numarası okunuş şekilleri 13
bakıcı kedi 1
Şiir yazan erkek 2
İngiliz kraliyet Orkestrasının Sezen Aksu Şarkılarını Çalması 6
ikizler burcu kadını 1
çift yarık deneyi 2
yıldız 1
formulaz 1
SON İLANLAR
Konya Cihanbeyli SYDV personel alacak
İznik Ova Köyleri Sulama Birliği geçici işçi alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van İpekyolu Belediyesi 2 İşçi Alacak
Niğde Altunhisar Belediyesi 5 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam