Yozgat'ta vatandaşın 'bayrak' hassasiyeti kameraya yansıdı
Yozgat'ta kaldırımda yürüyen yaşlı bir kişinin aydınlatma direğinde asılı katlanmış Türk bayrağını şemsiyesiyle düzeltmeye çalıştığı anlar ve çevredekilerden yardım alması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
|26 Ocak 2021 22:14
|+Aa- Yazdır
Yozgat'ta kaldırımda yürüyen yaşlı bir kişinin aydınlatma direğinde asılı katlanmış Türk bayrağını şemsiyesiyle düzeltmeye çalıştığı anlar ve çevredekilerden yardım alması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kent Güvenlik Sistemi kamaralarına yansıyan görüntülerde, Karatepe Mahallesi Fuar Caddesi'nde kaldırımda yürüyen bir vatandaş, Yozgat Valiliği önündeki aydınlatma direğinde asılı Türk bayrağının katlandığını fark ederek durdu.
Şemsiyesi ile bir süre bayrağı düzeltmeye çalışan vatandaş, bunda başarılı olamayınca çevredekilerden yardım istedi.
Gençlerin yardımıyla katlanan bayrak düzeltilince yaşlı adam da yoluna devam etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Erbakan'ın yol arkadaşı, namaz kıldığı sırada vefat etti
26 Ocak 2021 22:15
|Sosyal medya fenomeninin paylaştığı video kurgu çıktı
26 Ocak 2021 21:41
|'Aşı olduktan sonra rehavete kapılmamak gerekir'
26 Ocak 2021 21:36
|Prof. Dr. Şener: Vaka sayısının düşmesi rehavete yol açmasın
26 Ocak 2021 20:56
|Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor
26 Ocak 2021 19:50
|İsveç'te kaybolan Türk asıllı subay 3 aydır bulunamıyor
26 Ocak 2021 18:24
|Meteoroloji yarın için uyardı! Karla karışık yağmur bekleniyor
26 Ocak 2021 15:32
|İl Sağlık Müdürü, koronayı atlatıp görevine döndü
26 Ocak 2021 15:10
|Koronadan yoğun bakımda yatarken aynı hastanede oğlu dünyaya geldi
26 Ocak 2021 14:22
|Meteorolojiden bir uyarı da denizler için geldi
26 Ocak 2021 14:14