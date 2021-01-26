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Vatandaştan İmamoğlu'na: Korona yok mu size?

Önceki gün Kağıthane Gültepe Pazarı'nı ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na vatandaşlardan biri, "İç içe geziyorsunuz, korona yok mu size?" şeklinde bir soru yöneltti. İmamoğlu bu soruya "Aynen sizin gibi geziyoruz" yanıtını verdi.
 26 Ocak 2021 22:14
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Vatandaştan İmamoğlu'na: Korona yok mu size?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki gün Kağıthane Gültepe Pazarı'nda hem vatandaşlarla hem de pazarcı esnafıyla bir araya geldi.

"KORONA YOK MU SİZE?"

Ziyareti esnasında zaman zaman vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu'na ilginç sorular da yöneltildi. Kalabalık halinde pazar yerinde dolaşan İmamoğlu'nun selam verdiği vatandaşlardan biri "İç içe geziyorsunuz, korona yok mu size?" şeklinde bir soru yöneltti. Bu soru karşısında kısa süreli duraksayan İmamoğlu, "Aynen sizin gibi geziyoruz" sözleriyle vatandaşa yanıt verdi.
Memurlar.Net
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