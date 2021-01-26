Erbakan'ın yol arkadaşı, namaz kıldığı sırada vefat etti
Saadet Partisi'nin merhum lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın yol arkadaşlarından Bayburtlu Derviş Yıldırım namaz kıldığı esnada vefat etti.
|26 Ocak 2021 22:15
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Saadet Partisi'nin merhum lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın yol arkadaşlarından Bayburtlu Derviş Yıldırım namaz kıldığı esnada vefat etti.
Milli Görüş camiasının önde gelen isimlerinden olan Derviş Yıldırım, Bayburt'ta camide namaz kıldığı sırada kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetti. Yıldırım'ın secdede vefat ettiği anların görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı.
Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Bayburt'ta son yolculuğuna uğurlandı.
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