CHP'deki tecavüz skandallarına bir yenisi daha eklendi!
|26 Ocak 2021 22:20
|+Aa- Yazdır
Muhammed Uzun
CHP'deki tecavüz ve taciz skandallarına bir yenisi daha akılalmaz detaylarıyla eklendi. 39 yaşındaki bir kadın üyeye ilçe başkanı tarafından tecavüz edilirken bu tecavüzle ilgili hakkını arayan kadının başına gelmeyen kalmadı. İşte CHP'de yaşanan son skandal ve SABAH'ın ulaştığı çarpıcı ayrıntılar;
CHP'de yaşanan taciz ve tecavüz skandalları bitmek bilmiyor. Skandalın adresi bu kez Antalya oldu. CHP Aksu İlçe Başkanlığı'nda yaşanan olay, akıllara durgunluk verdi. Parti üyesi Nurcan Y., CHP Aksu İlçe Başkanı K.Y.'nin 2016 yılında kendisine tecavüz ettiğini ardından hamile kaldığını ve bebeğin düşmesi için darp edildiğini iddia etti.
TECAVÜZDE SON DAKİKA DETAYLARI: ÇEŞMEYE GİDERKEN ARKAMDAN GELMİŞ...
Antalya'ya bağlı Aksu ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki talihsiz kadın Nurcan Y., başından geçen korkunç olayı şöyle anlattı: "Şahısla partiye gidip gelirken tanıştım. Bir gün yayla şenliklerinden dönerken su çeşmesine gitmiştim. Arkamdan gelmiş. Sonra bana tecavüz etmeye başladı. Karşı koydum ama başaramadım."
"ASPİRİNLİ KOLA İLE DÜŞÜK YAPTIM"
CHP'li başkandan hamile kaldığını ifade eden Nurcan Y. sonraki süreci de şu sözlerle aktardı: "Köpekler hamile kaldığı zaman, düşük yapmaları için kolaların içine aspirin katılır. Bu insanlar için de geçerli. O zamanlar kola aldı. Ben de içerisine aspirin attım, onu içtim. 1 hafta kadar karnım sürekli ağrıdı ancak sonrasında düşük yaptım."
MAĞDURİYETİNİ YARGIYA TAŞIDI
Nurcan Y., yaşadığı olaydan iki yıl sonra CHP Aksu İlçe Başkanı K.Y.'nin eşi tarafından arandığını, K.Y.'nin toplamda 4 karısının olduğunu söylediğini belirtti. K.Y. hakkında şikayetçi olduğunu vurgulayan mağdur kadın, 'zorla cinsel tecavüz, çocuk düşürtme', 'ölümle tehdit' ve 'evlilik vaadiyle parasal çıkar sağlama' suçlamasıyla dava açtığını söyledi.
CHP'nin konunun üzerini kapattığını dile getiren Nurcan Y., "CHP Genel Merkezi ve CHP Antalya İl Başkanlığı'na bildirdim. İlgilenmediler" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|27 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
27 Ocak 2021 00:05
|Kılıçdaroğlu, CHP'li Çelebi, Aksoy ve Özel ile görüştü
26 Ocak 2021 22:48
|Vatandaştan İmamoğlu'na: Korona yok mu size?
26 Ocak 2021 22:14
|Salgın döneminin en çok güvenilen ismi: Fahrettin Koca
26 Ocak 2021 21:20
|Türkiye, BM Barış İnşa Fonu'na 1 milyon dolar hibe etti
26 Ocak 2021 20:39
|Bakan Ziya Selçuk'tan velilere yarıyıl tatili ricası
26 Ocak 2021 20:32
|FETÖ'den alınan şirketler ortalama yüzde 65 büyüdü
26 Ocak 2021 20:31
|Sivas'ta kenevir ekimi için 1 Nisan'a kadar başvuru alınacak
26 Ocak 2021 20:30
|Mehmetçik'ten Libya ordusuna eğitim desteği
26 Ocak 2021 19:55
|CHP'li Aydın, TBMM kürsüsüne yumurta ile çıktı
26 Ocak 2021 19:38