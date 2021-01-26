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CHP'deki tecavüz skandallarına bir yenisi daha eklendi!

CHP'deki tecavüz skandallarına tüyler ürperten son dakika detaylarıyla bir yenisi eklendi. CHP üyesi Nurcan Y., (39) CHP Aksu İlçe Başkanı K.Y.'nin tecavüzüne uğradı. Bu tecavüz sonrasında düşük yaptı. Yargıya gidip dava açan kadın, il başkanlığına ve genel merkeze de durumu bildirdi. Ancak CHP skandalı örttü.
 26 Ocak 2021 22:20
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CHP'deki tecavüz skandallarına bir yenisi daha eklendi!

Muhammed Uzun

CHP'deki tecavüz ve taciz skandallarına bir yenisi daha akılalmaz detaylarıyla eklendi. 39 yaşındaki bir kadın üyeye ilçe başkanı tarafından tecavüz edilirken bu tecavüzle ilgili hakkını arayan kadının başına gelmeyen kalmadı. İşte CHP'de yaşanan son skandal ve SABAH'ın ulaştığı çarpıcı ayrıntılar;

CHP'de yaşanan taciz ve tecavüz skandalları bitmek bilmiyor. Skandalın adresi bu kez Antalya oldu. CHP Aksu İlçe Başkanlığı'nda yaşanan olay, akıllara durgunluk verdi. Parti üyesi Nurcan Y., CHP Aksu İlçe Başkanı K.Y.'nin 2016 yılında kendisine tecavüz ettiğini ardından hamile kaldığını ve bebeğin düşmesi için darp edildiğini iddia etti.

TECAVÜZDE SON DAKİKA DETAYLARI: ÇEŞMEYE GİDERKEN ARKAMDAN GELMİŞ...

Antalya'ya bağlı Aksu ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki talihsiz kadın Nurcan Y., başından geçen korkunç olayı şöyle anlattı: "Şahısla partiye gidip gelirken tanıştım. Bir gün yayla şenliklerinden dönerken su çeşmesine gitmiştim. Arkamdan gelmiş. Sonra bana tecavüz etmeye başladı. Karşı koydum ama başaramadım."

"ASPİRİNLİ KOLA İLE DÜŞÜK YAPTIM"

CHP'li başkandan hamile kaldığını ifade eden Nurcan Y. sonraki süreci de şu sözlerle aktardı: "Köpekler hamile kaldığı zaman, düşük yapmaları için kolaların içine aspirin katılır. Bu insanlar için de geçerli. O zamanlar kola aldı. Ben de içerisine aspirin attım, onu içtim. 1 hafta kadar karnım sürekli ağrıdı ancak sonrasında düşük yaptım."

MAĞDURİYETİNİ YARGIYA TAŞIDI

Nurcan Y., yaşadığı olaydan iki yıl sonra CHP Aksu İlçe Başkanı K.Y.'nin eşi tarafından arandığını, K.Y.'nin toplamda 4 karısının olduğunu söylediğini belirtti. K.Y. hakkında şikayetçi olduğunu vurgulayan mağdur kadın, 'zorla cinsel tecavüz, çocuk düşürtme', 'ölümle tehdit' ve 'evlilik vaadiyle parasal çıkar sağlama' suçlamasıyla dava açtığını söyledi.

CHP'nin konunun üzerini kapattığını dile getiren Nurcan Y., "CHP Genel Merkezi ve CHP Antalya İl Başkanlığı'na bildirdim. İlgilenmediler" dedi.
Sabah
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