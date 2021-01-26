Balkanlar üzerinden gelen kar Edirne'den giriş yaptı
Edirne'nin Balkanlara açılan sınır kapısı Hamzabeyli'de ve yakın köylerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.
|26 Ocak 2021 22:34
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Edirne'nin Balkanlara açılan sınır kapısı Hamzabeyli'de ve yakın köylerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan'a sınır köylerinde başlayan sağanak yağış, yerini kar yağışına bıraktı. Etkili olan kar yağışıyla birlikte her yer beyaza bürünmeye başladı. Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
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