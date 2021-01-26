Kılıçdaroğlu, CHP'li Çelebi, Aksoy ve Özel ile görüştü

GYS VE UDS SINAVLARININ AÇILMASINDA, KURUMLARIN TAKDİR YETKİSİ SINIRLANDIRILMALI Büro Çalışanları Sendikası (Büro Memur-Sen), Cumhurbaşkanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarında Değişiklik yapılması talebiyle başvuruda bulundu.