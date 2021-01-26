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Kılıçdaroğlu, CHP'li Çelebi, Aksoy ve Özel ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel ile görüştü.
 26 Ocak 2021 22:48
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Kılıçdaroğlu, CHP'li Çelebi, Aksoy ve Özel ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel ile görüştü.

Alınan bilgiye göre, Kılıçdaroğlu'nun Meclisteki makamında gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Çelebi ile Aksoy'un imzasıyla, parti yönetimine ilişkin eleştirilerin yer aldığı bir mektup yayınlanmıştı.
Anadolu Ajansı
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